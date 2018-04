Di inquilini a caccia di un po' di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d'altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l'edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D'Urso, sia in realtà partita soltanto da poche settimane. Pronti via ed ecco però che nel giro di qualche giorno sono arrivate in sequenza prima le accuse di razzismo all'indirizzo di Danilo Aquino, poi la lite tra Lucia Bramieri e Alberto e quella tra Baye Dame e Patrizia Bonetti, ritenuta colpevole di aver sprecato una fetta di pane, e infine l'ingresso di Aida Nizar, la concorrente spagnola che con la sua esuberanza ha destabilizzato fin da subito gli altri compagni d'avventura tirando fuori il peggio di loro. I concorrenti del Gf l'hanno subito messa nel mirino, riservandole un'accoglienza a dir poco sopra le righe. (Continua a leggere dopo la foto)

In particolare nel corso della puntata di mercoledì 25 aprile i nodi erano venuti al pettine, e le antipatie già latenti nei confronti di Aida erano esplose quando la spagnola aveva mangiato in anticipo la sua porzione di tiramisù, finendo per ricevere urla e insulti in particolar modo da Bayer, che in un primo momento aveva anche tentato di bloccarla. "Ti prendo e t'attacco al muro, vattene, levati dal c****. Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa" le aveva iniziato a gridare il concorrente di colore nel suo momento di massimo splendore. Nei giorni successivi, Aida ha iniziato ad avvicinarsi ad Alberto, legando molto con lui e tenendosi a distanza dal resto del gruppo. (Continua a leggere dopo le foto)

Quello che si sta delineando all'interno della casa è, insomma, una sorta di scisma che vede da una parte Aida Nizar e Alberto Mezzetti e dall'altra tutto il resto dei concorrenti. I due alleati si sono rifiutati di mangiare insieme al resto del gruppo e Alberto ha detto chiaramente: "Non mi sembra giusto mangiare in un tavolo dove sono umiliato e giudicato. Preferisco che mi fate un sorriso piuttosto che mi date da mangiare". La decisione di Aida e Alberto non è andata giù agli altri della casa, soprattutto a Danilo Aquino e Luigi Favoloso che hanno commentato in maniera piuttosto offensiva dicendo: "Questi stanno a fa er circo. Sono animali" e "Meglio uscire che finire dallo psichiatra".

