Neanche il tempo di mandare agli archivi l'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi, una delle più travagliate nella storia del programma, ed ecco che gli appassionati di reality show si sono subito trovati a fare i conti con un Grande Fratello che a sua volta sembra decisamente partito all'insegna di liti, polemiche, accuse e chi più ne ha più ne metta. Con un filo conduttore alquanto sinistro che sembra tenere unite le trasmissioni di Alessia Marcuzzi e della rientrante Barbara D'Urso, alla quale è stata affidata quest'anno la conduzione della casa più spiata d'Italia: il sospetto che dietro le quinte ci siano meccanismi a pilotare le dinamiche tra i concorrenti, in maniera tra l'altro piuttosto evidente a chi osserva seduto dal divano. Nel caso dell'Honduras erano fioccati video e immagini che facevano pensare di volta in volta che i naufraghi avessero dei telefonini, che i rapporti fossero indirizzati dalla regia e che anche in studio qualcuno ricevesse costantemente input dall'esterno. In prima linea Striscia La Notizia, mai così sul piede di guerra.

Il tg satirico di Antonio Ricci, approfittando anche di una frase al veleno che si era lasciata sfuggire una mai banale Eva Henger, aveva infatti puntato il dito contro Daniele Bossari, opinionista de L'Isola dei Famosi, e la sua famosa auricolare, attraverso la quale la regia pare intervenisse piuttosto spesso per indirizzare commenti e analisi in studio mettendo in bocca al conduttore televisivo e radiofonico le parole da utilizzare al momento opportuno. Il diretto interessato, piccato, aveva addirittura minacciato di mollare tutto sentendosi sminuito nel suo ruolo. Una scena che ora pare ripetersi in maniera analoga anche per il Grande Fratello.

Occhi puntati, stavolta, sulla new entry Aida Nizar, la spagnola che appena entrata è stata insultata da quasi tutti i compagni d'avventura con notevoli punte di bullismo che hanno spinto la produzione a minacciare pesanti sanzioni in caso i toni non si fossero placati. Sul web gira ora un video che mostra Aida "catechizzata" da uno degli autori e consigliata su come comportarsi in puntata. Uno scandalo in questo caso ancora più grande, visto che non parliamo di una figura esterna ma di un concorrente a tutti gli effetti. Nel video si sentirebbe anche l'autore invitare la ragazza a mandare un bacio virtuale a Cristiano Malgioglio, influente commentatore in studio alla corte di Barbara D'Urso.

