Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce il loro terzogenito: dopo George e Charlotte la coppia ha infatti presentato al mondo il piccolo Louis Arthur Charles, allargando così ulteriormente i confini di una famiglia già numerosa e amatissima dagli appassionati delle vicende di casa Windsor. In tutto questo andirivieni di emozioni, scoop, indiscrezioni e commozione, c'è però un cittadini inglese che probabilmente avrà avuto ben altro per la testa. Parliamo dell'uomo che, proprio nelle ore in cui Kate partoriva per la terza volta, ha scoperto di essersi aggiudicato il terzo montepremi più alto nella storia della Gran Bretagna giocando alla lotteria nazionale. (Continua a leggere dopo la foto)

A confermarlo l'operatore dell'esercizio pubblico dove lo scommettitore, rimasto anonimo, ha effettuato la giocata vincente. Un biglietto singolo, di quelli che si comprano e si tengono stretti tra le mani per esprimere un desiderio, che ha permesso al fortunato di cambiare per sempre la sua vita, aggiudicandosi la bellezza di circa 135 milioni di euro. Sì, avete capito bene, una cifra talmente alta da permettere al possessore del tagliando dei sogni di togliersi ogni sfizio possibile e immaginabile da qui alla fine dei tempi. Una somma che, visto il periodo, ha fatto subito scattare illustri paragoni. L'uomo, infatti, in un giorno solo si è ritrovato a essere più ricco dei principi Harry e William. (Continua a leggere dopo le foto)

Il valore stimato del patrimonio dei due figli di Lady Diana, secondo le riviste britanniche, oscillerebbe infatti tra i 30 e i 50 milioni di euro. Il vincitore della lotteria EuroMilions si è trovato così in un colpo solo a essere ben tre volte più ricco dei due principi, con il vantaggio di non dover sottostare al rigido protocollo di casa Windsor nel corso delle sue future uscite pubbliche. Gli utenti si sono ovviamente già scatenati in rete, cercando ovunque indizi che possano far risalire all'identità dell'uomo più fortunato del momento. Lui, però, si tiene saggiamente al riparo dagli sguardi indiscreti, lasciando al neonato Louis Arthur Charles le luci della ribalta e pensando già a come spendere i suoi soldi.

