Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell'immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto con il fiuto per il crimine che si trova puntualmente a dover investigare su qualche sinistro avvenimento che mette a repentaglio la tranquillità della città. L'undicesimo appuntamento con le peripezie del celebre protagonista, momentaneamente interrotto a gennaio in concomitanza con il Festival di Sanremo e poi ripreso in grande stile, è stato ancora una volta molto apprezzato dagli spettatori, nonostante le tante novità che potevano spiazzare i fan di vecchia data. Su tutte l'addio di uno dei volti storici della serie, quello del capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro) trasferito a Roma perché diventato maggiore e sostituito nel suo ruolo da una donna, Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). (Continua a leggere dopo la foto)

Un addio, quello di Tommasi, accompagnato da quelli dei personaggi a lui legati: sua moglie Lia Cecchini (Nadir Caselli), sua figlia Martina (Emma Reale), sua madre Clara (Simona Marchini) e la sua ex Margherita Colognese (Sara Zanier). Non sono mancate le new entry, come l'ingresso in caserma di Domenico Pinelli e Maurizio Lastrico, rispettivamente nei ruoli dell'appuntato Romeo Zappavigna e del pm Marco Nardi. Ma soprattutto a tenere banco tra gli appassionati è una notizia uscita proprio in queste ore su Tvblog e che rivela un incredibile retroscena: se oggi fatichiamo infatti a immaginare il personaggio di Don Matteo con un volto diverso da quello di Terence Hill, in realtà non era affatto lui l'attore inizialmente pensato per calarsi nei panni del protagonista (Continua a leggere dopo le foto)

In un primo momento, infatti, pare che la Rai avesse idee molto diverse in merito. Al posto di Mario Girotti, questo il nome all'anagrafe della star legata in passato ai tantissimi film con Bud Spencer, ci sarebbe dovuto essere uno tra Lino Banfi e Giancarlo Magalli. La trattativa con il conduttore de I fatti vostri, in particolare, era anche arrivata a un livello molto avanzato. Magalli aveva valutato l'offerta, aveva ricevuto la sceneggiatura e l'aveva anche letta tutta, per poi incontrare il regista. Quando però gli avevano prospettato che avrebbe dovuto passare ben otto mesi a Gubbio per le riprese, si era alla fine tirato indietro. Chissà se col tempo non si è pentito di quel clamoroso rifiuto.

“Che tristezza!”. Don Matteo, l’accusa fa tremare la Rai. La polemica sull’amata fiction solleva un polverone ed è caos