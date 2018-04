Chi di post ferisce, di post perisce, si potrebbe dire oggi adeguando alla situazione contemporanea un antico proverbio. Una massima forse non riuscita nel migliore dei modi e che però descrive alla perfezione cosa sta succedendo in queste ultime ore in quel di Amici 17, talent show mai così avvelenato come nell'edizione attuale. A scaldare gli animi lei, Heather Parisi, protagonista di una feroce lite social con i fan di Biondo, rapper che era stato bistratto a parole dalla commissaria esterna ricevendo in cambio messaggi di odio e parole molto pesanti dai suoi sostenitori in rete. Una vicenda sulla quale era alla fine intervenuta Simona Ventura, prendendosela con la Parisi rea, a suo dire, di aver lasciato un "like" inopportuno ad alcuni post comparsi contro Biondo, uno dei quali recitava. "Ma come si permette quel deficiente, incapace, stonato, gasato, incompetente, cesso di Biondo a rispondere alla grandissima artista di Heather?". Supersimo, a sua volta commissaria esterna del programma, aveva imbracciato così la tastiera per dire la sua, accusando la Parisi di aver combinato una vera e propria sciocchezza. (Continua a leggere dopo la foto)

"Benvenuti al campionato mondiale di volta frittate" ha scritto infatti la Ventura su Twitter allegando un videoclip. La conduttrice ha voluto difendere il cantante: "Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente – ha detto la Ventura - Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Al di là che Biondo non c'entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C'è qualcosa che non quadra eh". (Continua a leggere dopo le foto)

Poteva mancare la replica di Heather? Ovviamente no. E così ecco la Parisi controbattere, specificando che la storia dei "like" ai post anti-Biondo era in realtà una bufala: "La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione. Simona, hai utilizzato una notizia falsa, istigando odio contro di me e contro la mia famiglia, quando ti avevo avvertito tramite la Fascino e Fabio Pastrello (autore di Amici, ndr) che la notizia era falsa, sei una vergogna!". Occhi puntati, ovviamente, sulla puntata di sabato prossimo, quando le scintille sembrano annunciate.

