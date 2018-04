E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all'interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l'altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni "a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma". Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di morte ricevute dalla commissaria esterna da parte di alcune sedicenti fan del rapper che non le avevano perdonato le critiche espresse nei confronti del concorrente nel corso degli sviluppi del talent show. Anche la madre del ragazzo romano è intervenuta per dire che gli attacchi della commissaria sarebbero da catalogare alla voce "linciaggio mediatico". Tensione massima, insomma, come spiega Giulio Pasqui sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Solo pochi giorni fa, come hanno prontamente sottolineato alcuni utenti sui social, la Parisi avrebbe messo su Instagram alcuni like a commenti contro il cantante aumentando così l'odio di alcuni fan nei suoi confronti. (Continua a leggere dopo la foto)

In uno di questi, si leggono addirittura offese e insulti: "Ma come si permette quel deficiente, incapace, stonato, gasato, incompetente, cesso di Biondo a rispondere alla grandissima artista di Heather?". Nella vicenda, ora, è intervenuta a gamba tesa Simona Ventura, anche lei commissaria esterna del programma. "Benvenuti al campionato mondiale di volta frittate" ha scritto su Twitter allegando un videoclip. La conduttrice ha voluto difendere il cantante perché non ha affatto apprezzato il comportamento della "qui presente Disco-Bambina" (termine con cui ha definito la Parisi nel corso dell'ultima puntata). (Continua a leggere dopo le foto)

"Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente – ha detto la Ventura - Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Al di là che Biondo non c'entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C'è qualcosa che non quadra eh".

