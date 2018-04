Nervi già tesissimi nella casa del Grande Fratello, nonostante l'avventura degli inquilini tra le mura della casa sia di fatto appena iniziata. A scatenare un vero e proprio putiferio sotto gli occhi delle telecamere Mediaset è stato l'ingresso di Aida Nizar, che dal momento in cui ha varcato la porta è stata presa di mira da quasi tutti gli concorrenti. Il pubblico sta addirittura chiedendo la squalifica per Baye Dame per i toni utilizzati nel corso di un'accesa discussione con la spagnola. In attesa di conoscere le eventuali conseguenze del gesto, gli animi sembrano essersi momentaneamente placati e nel cast scelto dalla produzione e da Barbara D'Urso per questa edizione 2018 c'è anche chi sembra essere molto interessato alle grazie della new enty, nello specifico Alberto. Il bel 'Tarzan', questo il suo soprannome, pare infatti aver sviluppato un vero e proprio un debole per la donna e mentre nel resto del gruppo continuano le diffidenze verso Aida, il giovane dai lunghi capelli biondi è l'unico che sta cercando di conoscerla e soprattutto capirla. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso dell'ultima notte, i due si sono avvicinati molto, tanto da aver trascorso svariate ore insieme a confidarsi l'uno con l'altra. Il rapporto tra Aida e il ragazzo di Viterbo si è consolidato proprio in queste ultime ore: lei continua a raccontarsi al ragazzo, che la ascolta e pare felice della crescente intimità. Lo stesso Alberto ha d'altronde rivelato di essere rimasto molto colpito dai racconti della donna: a quanto pare, a differenza di tutti gli altri, il gieffino ha visto negli occhi della Nizar molta sincerità. L'amicizia con la spagnola lo ha però portato a distanziarsi da tutti gli altri. Gli altri inquilini non sembrano infatti aver troppo a che fare con l'ultima arrivata. (Continua a leggere dopo le foto)

Probabile che nel corso della prossima puntata ne vedremo delle belle e Barbara d'Urso non perderà certo occasione per dire la sua su quanto è accaduto. Alberto da par suo non sembra essere affatto interessato a ciò che gli altri dicono e pensano di lui e soprattutto di Aida. Il ragazzo è convinto che la donna vada capita e anche aiutata ad integrarsi con il resto degli inquilini del GF 15. Sin dal primo momento, Tarzan ha cercato di stare al fianco della Nizar, ma tutto ciò non è piaciuto agli altri. Se dietro questo interesse c'è soltanto la voglia di conoscerla o qualcosa di più non è al momento ancora dato saperlo.

