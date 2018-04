Doveva essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione 2018 del Grande Fratello, quella che ha segnato tra l'altro il ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso e che si sta caratterizzando fin dalle prime puntate per la grande tenacia dei suoi concorrenti, decisi sin dai primi giorni di permanenza nella casa a tirar fuori le unghie senza paura di esagerare i toni e lasciarsi andare a feroci liti sotto gli occhi delle telecamere. Lei però, la discussa e seguitissima Elettra Lamborghini, non è rientrata alla fine nel cast, lasciando a bocca asciutta i fan che già pregustavano le conseguenze di un suo eventuale ingresso. L'ereditiera era d'altronde stata anche tra i nomi in discussione per sbarcare in Honduras nell'Isola dei Famosi da poco terminata, ma anche in quel caso si era trattata di un'indiscrezione rivelatasi poi falsa. Tutti la vogliono, insomma, ma la Lamborghini continua a non concedersi, ritardando il momento del suo esordio ufficiale in un reality italiano (all'estero ha già dato ampiamente prova delle sue capacità). (Continua a leggere dopo la foto)

Il grande evento, però, è soltanto rinviato. Ad anticiparlo è stata la stessa Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore del mitico marchio automobilistico e ormai presenza fissa sulle televisione e le copertine dei giornali di tutto il mondo. D'altronde la ragazza, che a breve compirà 24 anni, non è una che passa inosservata, tra uscite sopra le righe, calendari sexy (ha già avuto l'onore di posare per Playboy) e la sua nuova carriera musicale che già promette scintille. La hit "Pem pem", suo primo singolo assoluto, impazza già nelle radio, spingendo gli utenti a lanciarsi in provocanti danze puntualmente immortalate in video. Ed Elettra non ha certo intenzione di fermarsi qui.

La bella italiana ha già preso parte a vari programmi televisivi fuori dai confini, come Super Shore e Riccanza. In Spagna, il pubblico ha potuto seguire le sue gesta tra le mura del Gran Hermano Vip, versione iberica nel nostro Grande Fratello. Nel curriculum di Elettra manca insomma ormai soltanto un'avventura nel Bel Paese. E la Lamborghini ha già anticipato la sua intenzione di volersi togliere anche questo sfizio: in una Instagram story ha annunciato: "Ragazzi vi giuro che vi regalerò gioie in un programma italiano solo per voi, prima o poi. Promesso". Gli spettatori faranno bene a tenere in caldo i popcorn.

