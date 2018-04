L'Isola dei Famosi è spesso un vero e proprio toccasana per la carriera dei vari vip coinvolti, che si trovano per settimane a popolare programmi di approfondimento dedicati al reality e copertine dei vari giornali di gossip. Oltre alla notorietà, un altro dei benefici che sicuramente la permanenza in Honduras regala ai concorrenti è quello di consentire un'abbronzatura anticipata rispetto alla tabella di marcia, senza dover aspettare che l'estate italiana inizi a far sentire la sua presenza. Ne sa qualcosa Elena Morali, che dopo i recenti battibecchi ha pensato bene di mettere a tacere le polemiche nel migliore dei modi: regalando ai fan uno scatto a dir poco mozzafiato. Andiamo con ordine: di recente, l'ex naufraga era stata protagonista di un siparietto davvero poco edificante in quel di Domenica Live, una scena trash che l'aveva vista coinvolta insieme ad Alessia Mancini e Cecilia Capriotti che non era per nulla piaciuta al pubblico né tanto meno alla conduttrice Barbara D'Urso, intervenuta personalmente in merito all'accaduto.(Continua a leggere dopo la foto)

Elena e Cecilia avevano infatti accusato la Mancini di aver pronunciato una frase scomoda, lontana dalle telecamere, proprio sul programma di Canale Cinque: "Non ho bisogno di stare qui rimaneteci voi". Parole che hanno scatenato la rabbia di Carmelita, che ha pretesto spiegazioni da Alessia. Quando quest'ultima ha provato a difendersi sostenendo di essersi trovata in un momento di tensione a causa della cattiveria delle altre due ragazze, che l'avevano fatta anche piangere dicendole "hai una faccia di mer**", Barbara non ha teso affatto l'altra mano, rifiutando di mostrarsi comprensiva: "Voglio andare fino in fondo, se l'hai detto davvero ci rimango male". (Continua a leggere dopo le foto)

Insomma, una bella bagarre sulla quale se ne sono scritte e dette di tutti i colori. Forse proprio per stemperare un po' la tensione in vista di futuri chiarimenti, ecco la Morali irrompere a gamba tesa nelle scorse ore sui social pubblicando uno scatto su Instagram in cui si mostra completamente nuda, senza lasciare nulla all'immaginazione degli utenti. I maschietti sono ovviamente impazziti, lasciando commenti lusinghieri e a tratti anche molto sopra le righe. Qualcuno si è chiesto sarcastico: "E meno male che sull'Isola si patisce la fame. Sei più in forma di me dopo tre mesi di palestra". Ah, il potere dei reality show.

