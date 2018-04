Sulle testate di gossip, nel corso dell'ultima estate, non si era parlato dentro, anticipando una notizia che di lì a poco sarebbe stata resa ufficiale dai diretti interessati. La separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha infatti colpito molto i lettori più vicini al mondo dello spettacolo e dei vip che lo popolano considerando che in molto, dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, davano ormai la coppia come indivisibile, destinata a durare per sempre. E invece, nonostante i tanti messaggi d'amore e la nascita del piccolo Nathan Falco, i due avevano deciso clamorosamente di fare un passo indietro, ormai prossimi a un divorzio che sotto il profilo legale sarà sancito fra qualche settimana. Nel frattempo, Flavio ed Elisabetta non vivono più da tempo sotto lo stesso tetto e sono diventati bersaglio di ogni paparazzo che si rispetti, pronto a raccontare le nuove vicissitudini sentimentali dei due. Chiaro che a tenere banco sulle riviste sia soprattutto la showgirl, che ultimamente aveva sfoggiato un look giovanile e decisamente mozzafiato. (Continua a leggere dopo la foto)

Ad anticipare tutti e svelare l'esistenza di un altro uomo nella vita della Gregoraci era stato il sempre informatissimo settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, puntualissimo nell'annunciare la passione scoppiata tra Elisabetta e l'imprenditore Francesco Bettuzzi, tra l'altro proprietario di un'azienda di cosmetici di cui la stessa showgirl è testimone. Prima un avvistamento in auto, poi a Roma, infine nel regno dell'amore per definizione, la città di Parigi. Tre indizi fanno una prova, come sosteneva la scrittrice Agata Christie, e così la love story era rimbalzata sulle copertine, con i fan a esultare nel vedere la loro beniamina di nuovo felice e non più sola dopo i momenti difficili seguiti alla rottura con Briatore. (Continua a leggere dopo le foto)

Quello che Elisabetta sembra però non aver mai perso è il suo fascino irresistibile e la voglia di mettersi in gioco. Eccola allora, dopo tanto brusio, tornare in pompa magna su Instagram pubblicando una foto che la vede intenta a innaffiare le piante del giardino. Tubo in mano, la Gregoraci ha scelto un look decisamente originale per svolgere l'operazione, mostrandosi in un bikini mozzafiato che risalta il fisico semplicemente perfetto. Uno scatto che ha lasciato i fan a bocca aperta, scatenando complimenti a non finire. Non tutti, probabilmente, scelgono lo stesso abbigliamento per dar sfogo al proprio pollice verde. Elisabetta, però, alla normalità pare proprio allergica.

“Beccata”: Elisabetta Gregoraci, giù la maschera. Ecco le foto che inchiodano la showgirl, paparazzata insieme al nuovo fidanzato. Immagini che non lasciano dubbi, un altro amore è finalmente sbocciato