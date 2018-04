Uno sfogo che aveva fatto storia all'epoca, segnando in maniera indelebile un'edizione del Grande Fratello Vip che aveva vissuto in gran parte anche delle conseguenze di quelle parole inopportune e violente ancora oggi rimaste scolpite nella memoria degli spettatori. Era il 2016 e nella casa più spiata d'Italia, in quell'edizione frequentata da star dello spettacolo nostrano, Stefano Bettarini e Clemente Russo si trovarono a confidarsi sotto gli occhi delle telecamere raccontando dettagli della propria vita privata con toni decisamente inadeguati per una trasmissione televisiva (forse persino per un bar). L'ex pugile, ascoltando le confidenze dell'amico che spiegava di essere stato tradito dall'ex moglie Simone Ventura ai tempi in cui erano una coppia sposata, ci era andato giù pesantissimo, definendo senza troppi giri di parole la storica conduttrice "una zocc***" e lanciando una minacciosa frase: "Al posto tuo io l'avrei uccisa nel letto". Parole che Russo pensava non fossero state ascoltate da nessuno e che invece nel giro di poche ore avevano fatto il giro dei social tra lo stupore e lo sdegno degli utenti, fino a spingere la stessa Ventura a presentare una querela. (Continua a leggere dopo la foto)

Le conseguenze erano state pesanti anche nell'immediato per i diretti interessati: per Clemente Russo le frasi sessiste e violente avevano segnato la fine della sua avventura nel reality show, con l'espulsione decisa dalla produzione annullando il televoto. Stefano Bettarini era stato invece graziato scoppiando poi in lacrime di fronte alle telecamere del Grande Fratello, chiedendo scusa per quanto accaduto come d'altronde avrebbe fatto di lì a poco l'ex pugile una volta approdato in studio. Ora, anni dopo l'accaduto, ecco però che Simona Ventura e Clemente Russo hanno avuto modo di chiarire una volta per tutte quell'increscioso episodio e mettere una pietra sopra alla polemica. (Continua a leggere dopo le foto)

A Marcianise per Pittarosso, Simona ha infatti incontrato Clemente e, come si vede nel video pubblicato dal Corriere della Sera, ha detto di trovarsi in una "fase della mia vita dove voglio perdonare. Quel che è stato è stato, la tua storia parla per te. So che sei pentito di questa cosa". Russo ha ribadito di essere pentito per le parole pronunciate, che non pensava veramente: "Sono stato sempre contro chi parlava in quel modo". La Ventura a quel punto ha sdrammatizzato definendo il tutto "una cazzata": "Anche io ne ho fatte, l'importante è recuperare". I due hanno poi lanciato un appello contro la violenza sulle donne.

