Negli ultimi anni Vanessa Incontrada è finita nell'occhio del ciclone a causa delle sue forme. L'attrice di origine spagnola è molto amata, ma al tempo stesso è anche ingiustificatamente vittima di un vero e proprio bullismo mediatico. Un viso d'angelo e delle forme burrose la rendono molto sensuale, tuttavia quelli che hanno la critica facile sono sempre in agguato. Nonostante il grande successo e tutti i riscontri positivi ottenuti nella sua carriera, la 39enne catalana ha subito negativamente questo modo di fare crudele. Ospite di Dance, Dance, Dance, l'ex modella ha ricordato proprio una parentesi dolorosa della sua vita, rispetto a questo tema. La protagonista del Capitano Maria è stata costretta a fare i conti per troppo tempo con le considerazioni impietose di chi si sentiva in diritto di giudicare il suo corpo, solo sulla base del fatto che è un personaggio famosi. Donna bellissima che ha dimostrato di essere una valida attrice e conduttrice, Vanessa era incinta del suo primo figlio quando cominciarono a circolare su di lei i giudizi meno comprensivi. (continua dopo la foto)

In particolare, Vanessa ricorda un episodio particolarmente pesante: "La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico. Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: 'Vanessa la balena'. Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno. Per me è un argomento delicato. Perché non capisco". Quel periodo per l'attrice fu difficile per diverse ragioni. A ripensarci oggi, la cosa della quale si rammarica di più è di non avere alcuna foto di quel periodo, lo stesso in cui portava in grembo suo figlio: “La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un ca**o". (continua dopo le foto)





"Mi avevano talmente attaccato - prosegue Vanessa - che mi dicevo: ‘Ma c'è qualcosa che non va in me?’”. Non c’era nulla che non andasse, semmai il problema andava ricercato altrove, nell’insensibilità di chi non ha avuto nessuna remora nel criticare stupidamente una donna in dolce attesa. Ancora protagonista della moda e del piccolo schermo, Vanessa consiglia alle donne che vivono la sua condizione di non lasciarsi sopraffare dalla violenza di certi termini: “Un consiglio che do a tutti coloro che ci guardano è di lottare per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco”.

