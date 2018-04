Un nome che gli appassionati di reality show italiani sicuramente ricordano ancora benissimo quello di Rebecca De Pasquale, il primo transessuale a entrare nella casa del Grande Fratello raccontando sotto gli occhi delle telecamere la sua storia iniziata con la scoperta dell'omosessualità quando era ancora un ragazzo di nome Sabatino. Oggi, eccola tornare a far parlare di sé con un originale appello lanciato in rete, dove ha ammesso di essere alla disperata ricerca di un lavoro. Il tipo di occupazione non le importa: intervistata da Alessio Poeta per Gay.it, eccola raccontare il suo difficile momento "Prima del Grande Fratello, avevo le mie certezze. Lavoravo come corista al Teatro Verdi di Firenze. Poi, una volta fatto il reality sono iniziate le prime difficoltà. Grazie al GF ho fatto tante serate, ma non ho mai avuto un manager serio. Poi, a dire il vero, in tv chiamano sempre le stesse facce, rifatte e non. Dovevo andare a I fatti vostri, da Magalli, a parlare del triste episodio di bullismo ad Eboli, ma poi saltò tutto per il caso del nostro connazionale liberato in Mauritania. Chiamai anche Masterchef per essere presa come concorrente. Sembrava fatta, mi avevano detto che ci saremmo risentiti a fine aprile ma, ad oggi, non si è più fatto vivo nessuno". (Continua a leggere dopo la foto)

Rebecca ha spiegato di essere pronta ad accontentarsi di un'occupazione qualsiasi: "Mi piacerebbe lavorare nella ristorazione, quello sì, ma sarei disposta a cambiare anche i pannoloni agli anziani. Lavoro da quando avevo tredici anni e oggi accetterei qualsiasi proposta. Farei anche la lavapiatti, la colf e non avrei alcun problema a pulire le scale dei condomini. Trovare lavoro è difficilissimo. In molti, a dire il vero, non credono neanche che io abbia bisogno di lavorare". Ai tanti follower che si stupiscono delle difficoltà di un personaggio pubblico, Rebecca risponde: "Lo credo bene. In questo mondo di finzione non siamo più abituati a percepire il bisogno delle persone". (Continua a leggere dopo le foto)

"Il GF non fa guadagnare - conclude Rebecca - ma ti fa vivere una bella esperienza. I soldi li ho finiti vivendo. Non ho mai comprato vestiti da duecento euro, ma ho sempre cercato di spendere il tutto per riempire le dispense di casa. Preferisco dedicarmi da sempre all'essere, e non all'apparire. Ho collaborato per due anni buoni, assieme al mio compagno, alle spese di casa. Oggi, invece, faccio fatica. Paga tutto lui. L'affitto di casa e le rate della macchina. Il reality è stata una bella esperienza, ma al contrario di quanto si crede non ci si guadagna molto, anzi".

