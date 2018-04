L'avevamo lasciata protagonista di una querelle infinita, quella con il compagno di conduzione di una vita al timone de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, che aveva visto i due dirsele di tutti i colori davanti e lontano dalle telecamere con gli spettatori ad attendere una pace mai arrivata. Anzi. Adriana Volpe era tornata a parlare delle turbolenze con quello che ormai è soltanto un ex collega confermando addirittura di aver presentato una querela nei suoi confronti, beccandosi poi la smentita del diretto interessato che sull'argomento si era espresso con un emblematico: "Adriana è campionessa italiana di parlare a vanvera, non mi ha mai querelato, si fa solo pubblicità". Una polemica che, insomma, non era arretrata di un millimetro, vanificando le speranze di chi sognava un chiarimento e una bella stretta di mano. Ora, l'attrice è tornata a far parlare di sé raccontando un episodio molto delicato della sua vita tenuto finora segreto, un retroscena che ha colpito molto i suoi tanti fan che le sono rimasti vicini anche in questi mesi travagliati. (Continua a leggere dopo la foto)

"Dopo essermi fatta una doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele – ha raccontato Adriana in un'intervista rilasciata sulle pagine della testata Nuovo - e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno". A quel punto la Volpe si è trovata a fare i conti con le fiamme divampate all'improvviso e, presa dal panico, ha confessato di essersela vista davvero brutta. (Continua a leggere dopo le foto)

"Non potevo credere ai miei occhi, perché lo scaldino era esploso e le fiamme erano alte un metro! Avrebbero potuto prendere fuoco anche i tappetini e le tendete a quel punto sarebbe diventato molto difficile gestire l'incendio". Per fortuna, però, Adriana ha sistemato la situazione: "Per prima cosa ho fatto allontanare mia figlia, volevo metterla al sicuro. Poi mi sono fatta largo tra le fiamme e ho staccato la spina dalla presa di corrente. Solo allora ho preso un secchio d'acqua e ho spento le fiamme. Pensa che se avessi gettato subito l'acqua sul fuoco senza staccare la spina sarei morta fulminata. La prima cosa da fare in casi come questi è staccare il contatore generale della corrente".

“Adriana Volpe? Ecco che cosa mi ha fatto”. Un’altra, ennesima polemica: a lanciare la bomba stavolta è la ex Miss Italia Manila Nazzaro. In un’intervista fiume ha vuotato il sacco e si è tolta tutti i sassolini dalle scarpe: quello che ha detto non è di certo passato inosservato