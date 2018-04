Sul fatto che le dimensioni contino o meno si discute ormai da tempo immemore, argomento per eccellenza da rispolverare soprattutto tra gli amici più intimi, lontano da orecchie indiscrete. Di sicuro hanno la loro importanza all'interno della casa del Grande Fratello, dove i siparietti a luci rosse sotto la doccia fanno da gradito intermezzo alle continue discussioni che già stanno animando la vita degli inquilini, mai come in questa edizione pronti ad alzare la voce e puntarsi contro il dito nonostante, di fatto, si siano conosciuti da pochissime ore. Chi non ama parole grosse e sceneggiate avrà allora probabilmente rivolto le sue attenzioni (sempre che non abbia cambiato canale) alla doccia, dove a turno i protagonisti del reality condotto da Barbara D'Urso mettono in mostra le rispettive grazie seguiti passo passo dall'occhio delle telecamere. Uno spettacolo soltanto per i maschietti, ipnotizzati da belle donne in costume e dalle loro curve? Macché. Lo show vero e proprio l'ha regalato uno dei protagonisti più attesi di questo Grande Fratello 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

Se nel corso delle primissime puntate erano state, infatti, Mariana e Alessia a provocare palpitazioni a non finire e mettere a rischio le coronarie degli spettatori da casa, infilandosi in due sotto il getto dell'acqua sfoggiando costumi più che striminziti, il re indiscusso dei siparietti trash e bagnati è il buon Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato toyboy della deputata Pd Stefania Pezzopane che non aveva perso occasione per mettersi in mostra rivelando il suo passato di spogliarellista e le tantissime donne avute in passato, prima di "appendere le mutande al chiodo" e trasformarsi in compagno fedele. Già in passato, Simone aveva parlato delle sue grazie, spiegando di essere ben dotato ("Ce l'ho di 21 centimetri"). Ora è arrivato il momento di dare un seguito a quelle parole e mettere in mostra la mercanzia. (Continua a leggere dopo le foto)

Ecco, allora, che Simone si è infilato sotto la doccia per darsi una bella rinfrescata. Pur sapendo di essere ripreso come tutti gli altri concorrenti, il buon Colaiuta non ha resistito a darsi una bella sistemata anche là sotto, in mezzo alle gambe, lasciando fuoriuscire per un attimo gli attrezzi del mestiere dallo slippino. Una sequenza diventata ovviamente virale nel giro di qualche minuto, lanciata dal profilo Twitter del sito Trashitaliano e ricondivisa da decine di utenti. Tra chi sembra apprezzare e chi invece critica l'inquilino dallo scarso senso della privacy, una clip destinata agli annali.

“Che copione!”. Simone Coccia, per i fan non c’è proprio storia sui quei tattoo. Appena entrato al Grande Fratello, tutti a fissare il suo ‘nuovo’ viso e… ahhhh, ecco a chi si è ‘ispirato’. Ed è il diretto interessato (famoso) a mettere i puntini sulle i