Momenti di paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima di un brutto incidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all'improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un'auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentre Nathalie è stata trasportata in ospedale in codice giallo, anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Presto, comunque, per sapere con precisione come sta e gli eventuali danni riportati. Tanti i messaggi che in questi momenti stanno già apparendo in rete per augurare una pronta guarigione alla Caldonazzo, famosa per essere stata uno dei volti più affascinanti del Bagaglino riuscendo a imporsi alle attenzioni del pubblico grazie al suo incredibile fascino e alla sua spigliatezza. Al popolare show televisivo era approdata dopo un inizio segnato da varie parti in commedie sul piccolo e grande schermo. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei primi anni '90 c'era poi stato l'incontro tra Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi: tra i due era scattato subito il colpo di fulmine, con i due che si erano innamorati e avevano dato vita a un'appassionata storia d'amore durata fino al 1994, anno della scomparsa dell'attore napoletano a soli 41 anni, colpito da un arresto cardiaco nel sonno dopo che le condizioni del suo cuore, malato fin dalla nascita, erano peggiorate. Il legame con Troisi aveva dato alla bionda romana grande notorietà nonostante il drammatico epilogo che l'aveva vista distrutta per quella morte così drammatica e prematura che aveva colpito l'Italia intera e i tantissimi fan dell'amato artista. (Continua a leggere dopo le foto)

Dal '97 era stata nel Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, divenendone a lungo la prima donna indiscussa e imponendosi come una delle personalità più in voga della tv grazie ai capelli biondi e alle gambe chilometriche. Non sono mancate le incursioni nel mondo del cinema, come la partecipazione a Paparazzi di Neri Parenti, e delle serie tv, con ruoli in Centrovetrine e Anni '60. Poi l'amore per il teatro, una folgorazione che ha continuato ad accompagnare la Caldonazzo lungo tutto il successivo corso della sua carriera, sempre sul palcoscenico.

