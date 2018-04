"Sono stata una figlia molto desiderata e ho vissuto con mio padre fino a 6 anni. Poi i miei si sono separati e tutto è cambiato. Lui è scomparso dalla mia vita e da 15 anni non lo vedo. Vorrei incontrarlo e che mi spiegasse perché ho avuto un padre fino a un certo punto e poi mi è stato negato". Parole toccanti, accorate, pronunciate da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, prima di entrare nella casa del Grande Fratello per prendere parte all'edizione 2018 del reality show che la vede tra i protagonisti in gara sotto l'occhio attento di Barbara D'Urso. Nata dalla relazione tra il famoso cantante italiano e la corista Mimma Foti, la ragazza non aveva nascosto fin dall'inizio che l'ingresso nel programma Mediaset era per lei anche un'occasione per lanciare un appello al genitore, nella speranza di ricevere segnali positivi verso un riavvicinamento futuro. Parole alle quali ha ora deciso di rispondere il diretto interessato, che non le ha decisamente mandate a dire confermando la situazione famigliare di tensione. "Sono contento se mia figlia Veronica ottiene successo con il Grande Fratello, anzi mi auguro che vinca il reality e guadagni i 100mila euro del premio" ha detto Bobby in un'intervista al settimanale Spy. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sarei felicissimo - prosegue l'artista - Io ho raggiunto la popolarità cantando 'Una lacrima sul viso' e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv". L'intervista sarà pubblicata integralmente nel numero di Spy in uscita il 20 aprile, ma sta già facendo discutere non poco gli utenti, che non hanno affatto gradito lo sfogo del cantante. (Continua a leggere dopo le foto)

"Parlare di questo ricongiungimento oggi mi sembra ridicolo - prosegue il cantante - Mia figlia non mi ha mai cercato negli ultimi 15 anni se non attraverso avvocati o carabinieri. Ho 73 anni, non sono abituato ai gossip farseschi, ma semmai ai vecchi programmi di una volta dove si faceva un altro tipo di varietà. Se avessi 25 anni avrei sicuramente un'altra ottica". Infine una frecciata a Malgioglio, che lo aveva criticato in diretta: "Malgioglio lo conosco dal 1967 e gli voglio un bene dell'anima, ma è pagato per fare il suo lavoro e fa parte della farsa, è giusto che lo dica. Io sono pagato per suonare la chitarra, Malgioglio per fare quello e gli avvocati per fare le cause".

“Cacciatelo!”. Grande Fratello, Cristiano Malgioglio furioso: si scaglia contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E non è il solo a chiedere la sua esclusione