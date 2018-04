Una delle attrici più belle e amate dal pubblico italiano, mai insensibile di fronte al suo straordinario fascino e a quelle doti recitative che le hanno permesso di affermarsi negli anni, convincendo spettatori e critica. Una vita, quella di Kasia Smutniak, segnata da un lutto impossibile da dimenticare, la morte in un incidente durante una sessione di paracadutismo del compagno Piero Taricone, dal quale nel 2010 aveva avuto la figlia Sophie. Le lacrime, il dolore, anni difficili superati grazie al suo grande coraggio, fino a ritrovare anche la felicità sentimentale al fianco di Domenico Procacci, con il quale nel 2014 ha allargato ulteriormente la sua famiglia mettendo al mondo il piccolo Leone. E una decisione arrivata soltanto oggi a 38 anni, quella di mettersi a nudo. Prima a parole e poi con delle foto mozzafiato, pubblicate da Vanity Fair che ha raccolto anche la confessione della star interprete dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Loro, dove recita al fianco di Toni Servillo con un "personaggio consapevole e determinato". (Continua a leggere dopo la foto)

"Più vai avanti e più rimpiangi il tempo che è passato - ha spiegato Kasia - Ti volti indietro e sono già passati quasi quarant'anni. Quando ne ho compiuti trenta ho tirato le somme. Ho scritto la lista delle cose fatte, di quelle da fare, delle imprese riuscite, dei fallimenti. Fin dal liceo ho sempre avuto la sensazione di perdere tempo. Di dover vivere tante vite in una. Mi dicevo: sbrigati, viaggia, vai a conoscere tutto quello che qui non troverai". Cresciuta in una famiglia che l'ha sottoposta a un'educazione molto rigida, l'attrice ormai è una presenza fissa sul set: "Arrivo e mi sento vecchia, nelle varie troupe conosco chiunque". E la decisione di pubblicare, per la prima volta, degli scatti sexy. (Continua a leggere dopo le foto)

"Non mi vergogno più" ha spiegato la Smtniak commentando quella cover story di Vanity Fair che sicuramente i maschietti apprezzeranno e non poco. "Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l'ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità... Sono stata felice di mettermi a nudo". Foto di nudo, in topless, che già hanno fatto il giro dei social. "Parliamo sempre di libertà delle donne, ma spesso ci vestiamo e ci comportiamo da uomini. Io per anni, la gonna non l'ho mai messa".

