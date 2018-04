Uno dei protagonisti più attesi di questo Grande Fratello 15, che ha visto il grande ritorno al timone di comando di Barbara D'Urso, la regina assoluta dei palinsesti Mediaset, e promette già di rivelarsi particolarmente scintillante. Lui, Simone Coccia, non ha certo tradito le aspettative, iniziando ad attirare le attenzioni del pubblico fin dalla prima puntata del reality. Il fidanzato abruzzese della senatrice Stefania Pezzopane, ex muratore e con un passato da spogliarellista, ha suscitato clamore con le sue dichiarazioni non appena si è trovato di fronte gli occhi delle telecamere. Il 34enne ha infatti rivelato, senza troppi giri di parole, di essere stato a letto con circa 1500-2000 ragazze nel corso della sua vita, entrando anche nel dettaglio "Da 17 a 34 anni… calcola… una ogni due-tre giorni…poi facevo anche lo spogliarellista ed era un modo per ammucchiarne un po' di più". Parole che non tutti hanno gradito e che a qualcuno sono sembrate molto sessiste, poco rispettose nei confronti di un universo femminile popolato solo di prede da conquistare per migliorare le statistiche e poi farne vanto. (Continua a leggere dopo la foto)

Simone, che secondo molti potrebbe creare scompiglio nella casa grazie al suo fascino, ha però precisato di essere ora un fidanzato devoto e fedele: "Ho dovuto appendere i perizomi alla stampella. Mo mi metto i boxer, che devo fare…". Vere o meno che siano le sue buone intenzioni, in molti si sono concentrati su uno dei dettagli più evidenti del suo look, quei tatuaggi che Coccia ama particolarmente. Un centinaio quelli realizzati in totale lungo tutto il corpo, anche se ad attirare maggiormente le attenzioni sono ovviamente quelli sul viso. Qual è, allora, il significato di quei disegni? Un tempo, tatuarsi il volto era pratica comune tra gli ex carcerati, a ricordo dell'esperienza vissuta in prigione. Oggi le cose sono molto cambiate. (Continua a leggere dopo le foto)

Farsi tatuare la faccia è infatti una pratica sempre più gettonata negli studi dei tatuatori. Chi la sceglie mostra decisamente molto coraggio, e solitamente lo si fa per una ragione più che valida: la passione per il mondo dei disegni, certo, ma anche la necessità di esprimere quello che si sente dentro. Colorare il viso è anche un modo per esprimere il proprio anticonformismo e sfidare le regole di una società che non si accetta nel suo rigore. Quale di queste motivazioni ha spinto Simone ha realizzare i suoi? Al momento il mistero resta, ma è certo che a breve il diretto interessato si troverà a parlarne con gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia.

“Con me per sempre”. Il toccante gesto di Alessandra Amoroso: quel tatuaggio, svelato dalla cantante ai fan, che nasconde una dedica profonda e commovente. L’applauso unanime dei social