L'Isola dei Famosi 2018 è finalmente andata agli archivi, portandosi dietro tutto il suo carico di polemiche, accuse, veleni e insinuazioni varie. Un'edizione sicuramente tra le più discusse e travagliate nella storia dei reality show italiani, che ha visto trionfare Nino Formicola di fronte a Bianca e Amaurys e che ha visto andare in scena, nel corso delle settimane, una vera e propria guerra. Non tanto tra i naufraghi, che pure non se le sono certo mandate a dire durante la permanenza forzata in Honduras, quanto piuttosto tra la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e il tg satirico più famoso d'Italia, Striscia la Notizia, che ha messo il programma nel mirino fin dai suoi albori non risparmiando attacchi continui, alcuni anche piuttosto pesanti. Dal cibo troppo "abbondante", probabilmente inviato dalla produzione, all'uso di telefonini fino alle imprecisioni della Marcuzzi sul caso "canna-gate", gli affondi sono stati tantissimi. L'ultimo è arrivato proprio poche ore dopo la puntata finale, a confermare il dente avvelenato di Antonio Ricci verso l'Isola.

Nel mirino ancora una volta uno dei protagonisti più discussi dell'edizione, l'inviato speciale Stefano De Martino che secondo Striscia aveva mostrato a più riprese tutta la sua "sbadataggine" nel corso delle prove sostenute dai naufraghi, non rivelando palesi irregolarità e falsando di fatto l'esito di alcune delle gare. Nel corso dell'ultima puntata, come mostrato dal tg satirico in un video, ecco l'ennesima gaffe: tutto è successo durante la prova del fuoco, che ha visto i tre finalisti sfidarsi nel tentativo di resistere il più possibile al calore delle fiamme di fronte a loro. In palio, un posto assicurato tra i due finalisti assoluti del reality.

Dopo che Amaurys e Nino si erano già cimentati nella sfida, è stata la volta di Bianca Atzei. Dopo qualche secondo ecco arrivare il suggerimento di Stefano, pizzicato da Striscia: "Hai superato Amaurys, puoi mollare". Un invito alla cantante a lasciar perdere, visto che aveva già battuto il tempo di uno dei due avversari. Consiglio sbagliato, come rimarcato dallo stesso tg, visto che soltanto il vincitore della prova avrebbe ricevuto il premio. La Atzei, per sua fortuna, non ha ascoltato i consigli dell'ex marito di Belen Rodriguez, continuando nella gara. Il tg non ha però perdonato l'inviato, definendolo "sbadato" e "totalmente impreparato".

