In queste settimane si è parlato di lei e della sua relazione, ormai arrivata al capolinea, con Al Bano. Loredana Lecciso, classe 1972, ex giornalista pubblicista, da quando è diventata la compagna del cantante di Cellino San Marco ha preso parte a numerosi programmi televisivi, partecipazioni e ospitate che ultimamente sono diventate più frequenti per via della fine della storia d'amore con Carrisi. La showgirl, ospite a ''Domenica In'', ha detto che a causa della rottura sarebbe Romina Power, ex moglie di Al Bano. A ferire la Lecciso, tra le tante esternazioni della Power, la dichiarazione fatta a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dove Romina, esibitasi con Al Bano, ha affermato di essere stata ''ripescata'' dopo quindici anni. Era stato proprio Al Bano a dare l'annuncio della fine della loro storia con una telefonata in diretta tv durante il programma di Rai Uno ''Storie Italiane''. "Loredana con la sua scelta, non ha mai reso facile la vita in due e se ne è andata di casa a dicembre - aveva raccontato il cantante di Cellino San Marco - Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata. Romina non ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana''.

Albano e la Lecciso si sono conosciuti grazie alla scuola frequentata dai rispettivi figli e l'amore tra loro è nato a poco a poco. Subito dopo sono andati a vivere insieme e hanno messo al mondo due eredi oggi adolescenti: Yasmine e Albano Junior, detto Bido. Ma com'era la Lecciso prima di conoscere Al Bano? Loredana negli anni ha subito delle vere e proprie trasformazioni e non senza qualche problemino con qualche puntura di troppo. L'ex del cantante di Cellino San Marco ha deciso di contrastare gli effetti del tempo che passa, attraverso qualche intervento chirurgico. Il naso, le labbra e gli zigomi sono diventati visibilmente più alti e pronunciati rispetto alla foto che mostra una giovane Loredana e che è stata pubblicata sui social.

Proprio la rete, in tante occasioni, aveva criticato l'ex di Al Bano per via dei continui ritocchini al viso. Dettagli che molto spesso sono passati in rassegna dalla Rete (anche la pelle non è passata inosservata per un'immobilità atipica per delle espressioni 'naturali'). Indimenticabile, infine, la famosa ospitata nella trasmissione ''I Raccomandati'', su RaiUno, dove era apparsa con le labbra gonfie e tumefatte, risultato di microiniezioni di acido ialuronico che le causarono uno shock anafilattico.

