Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, edizione che lanciò il format anche nel nostro paese dando il là a una lunghissima e fortuna serie di repliche, con personaggi comuni e vip ad alternarsi sotto le telecamere di quella che oggi è la casa più spiata d'Italia. Diciotto anni fa a varcare la porta c'era anche lei, Roberta Beta, che ha sempre detto di conservare un ricordo stupendo di quell'esperienza e di essere ancora in contatto attraverso i social con molti dei protagonisti di quell'avventura rimasta nella storia del nostro piccolo schermo. Oggi, però, eccola parlare per la prima volta di un "no" che le è costato tanto, forse tantissimo. (Continua a leggere dopo la foto)

Sulle pagine del settimanale Spy, che l'ha intervistata chiedendole di raccontare la sua vita prima e dopo l'esperienza al Grande Fratello, Roberta ha infatti rivelato di essersi rifiutata di collaborare con Maria De Filippi. Una scelta che, col senno di poi, secondo la diretta interessata le avrebbe precluso la possibilità di avere una brillante carriera in televisione. La 52enne milanese ha infatti confessato: "Quando mi è stato chiesto di partecipare come opinionista alla prima versione di Uomini e Donne, ho rifiutato la proposta di Maria De Filippi a causa della mia troppa ingenuità. È lo sbaglio per cui mi sono giocata la carriera". Una scelta che, potendo tornare indietro. sicuramente non rifarebbe. (Continua a leggere dopo le foto)

La Beta è comunque riuscita a ritagliarsi il suo spazio: ha condotto vari programmi radiofonici, in particolare I topi ballano e Stella stellina su Radio Due, oltre a "2 nel pallone" su Calcio Stream nella stagione 2002/2003, partecipando poi come invitata nella stessa stagione a Speciale Derby e Internazionale di tennis, sulla stessa rete. Fino al 2007 è stata anche inviata de La Vita in Diretta, tentando poi senza successo la carriera nel mondo della politica al fianco del candidato sindaco di Roma Alfio Marchini. Dal 2016 conduce il programma radiofonico "Fattore Beta" su Radio Incontro Donna.

