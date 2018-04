L'Isola dei Famosi è ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell'edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell'Honduras, divisi tra la voglia di tornare a casa e la nostalgia per l'avventura che volge ormai irrimediabilmente al termine. Come approfittare di questi scampoli di notorietà? Beh, a quanto pare i superstiti hanno trovato il modo migliore per ingannare il tempo. Al giorno 80, infatti, il gruppo ha sciolto ogni tensione, lasciando finalmente alle spalle incomprensioni e attriti per godersi un po' di relax. Amaurys Perez si è così spogliato dell'armatura di guerriero e si è commosso pensando ai suoi figli. "Sai quando avrò la mia vittoria? Quando riaprirò la porta di casa e riabbraccerò i miei figli. È una cosa che non si può capire finché non si è genitori" ha detto l'atleta cubano naturalizzato italiano. (Continua a leggere dopo la foto)

Amaurys a quel punto ha suggellato anche la pace con Jonathan, con il quale aveva avuto delle tensioni nelle ore precedenti, con un bel bacio sulle labbra. A commentare è stato lo stesso ex inquilino del Grande Fratello: "Oggi nell'aria c'è la stupidera e tanta energia positiva che mi fa stare bene". Così ha invitato Francesca Cipriani a spogliarsi per fare un bagno in mare tutti insieme nudi: la bombastica bionda ci è cascata subito e si è levata reggiseno e slip per un tuffo, senza però essere imitata dal resto del gruppo. Una volta tornata a riva, eccola rincorrere lo stesso Jonathan lungo la spiaggia sempre senza vestiti, sotto gli occhi di un imbarazzatissimo Nino Formicola.

La Cipriani ha cercato di spogliare anche gli altri concorrenti, senza però riuscire nel suo intento e causando un fuggi fuggi generale. L'unica a cascarci a sua volta è stata Bianca Atzei che, in acqua insieme alla bionda, si è tolta gli slip lasciandoli in mano a Francesca. Invece di restituirglieli, la showgirl è fuggita a riva, lasciando la povera cantante imbarazzatissima e senza la parte inferiore del costume, sola in mezzo al mare. Il clima, insomma, si è fatto disteso e scherzoso. Con tanto di continui siparietti a luci rosse che sicuramente al pubblico maschile non dispiacciono affatto. Ecco il link alla versione integrale della sequenza hot.

