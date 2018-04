Conto alla rovescia quasi scaduto per la fine dell'edizione dell'Isola dei Famosi più travagliata che ci sia, quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest'anno a portare un manipolo di coraggiosi naufraghi fino all'ultimo atto del reality show. Alessia Marcuzzi potrà a breve tirare un bel sospiro di sollievo, finalmente al riparo dalle polemiche di ogni sorta che si è trovata a dover sedare nelle ultime settimane, non sempre riuscendoci per la verità. E senza ombra di dubbio uno dei concorrenti di cui sentiremo più la mancanza è lei, Francesca Cipriani, la bombastica bionda che più di tutti gli altri vip in gara è stata capace di catalizzare fin da subito le attenzioni tanto del pubblico quanto dei compagni di avventura con i suoi modi di fare sempre sopra le righe e, nel bene e nel male, mai banali. La showgirl, amata e odiata dai fan senza vie di mezzo, non si è fatta mancare davvero nulla nel corso delle puntate sotto il sole dell'Honduras, sfoderando il meglio (o il peggio) del suo repertorio. (Continua a leggere dopo la foto)

Dall'ipnosi con Giucas Casella, che l'ha spinta a saltare giù dall'elicottero per tuffarsi vincendo le vertigini, fino ai bagni completamente nuda sotto gli occhi delle telecamere, passando ovviamente per liti e polemiche (anche con l'ospite d'onore Valeria Marini, rimasta sull'Isola soltanto pochi giorni) che hanno d'altronde coinvolto un po' tutto il gruppo. A meno di una settimana dalla fine dell'Isola dei famosi, ecco però crescere di colpo l'angoscia di Francesca Cipriani, che sente vicino il rientro a casa. Ad aspettarla, però, non ci sarà nessun uomo a braccia aperte, come lei invece avrebbe tanto sperato. (Continua a leggere dopo le foto)

La showgirl si è infatti lasciata andare proprio in queste ultime ore di permanenza in riva al mare confessando di sentire forte la mancanza di un uomo, con il quale metter su famiglia, e si è sfogata davanti ad altri due compagni, Amaurys Perez e Jonathan Kashanian: "Dopo questa esperienza - ha detto con le lacrime agli occhi - mi auguro di trovare la persona giusta e di fare una bella famiglia". Jonathan ha provato a consolarla invitandola a "non avere ansia". Più diretto Amaurys che le ha strappato un sorriso: "Ma sai quanti ne trovi quando esci? Con quelle zinne lì...".

