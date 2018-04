Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L'Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell'edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal "canna-gate" con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima dell'ultima puntata sembrano proseguire esattamente sulla stessa falsariga, con i naufraghi rimasti a giocare ormai a carte scoperte senza risparmiarsi veleni di ogni tipo e i vip già tornati a casa pronti a tornare volentieri a parlare del reality per contribuire a sollevare ulteriori polveroni. A finire nel mirino ultimamente pare essere sempre più spesso Bianca Atzei, la cantante già sicura della finale che andrà in onda il prossimo 16 aprile. A puntare il dito contro di lei è stata stavolta una vecchia conoscenza del pubblico, quel Filippo Nardi che sulle spiagge dell'Honduras c'è stato e che ha avuto modo di conoscere da vicino la vecchia fiamma di Max Biaggi, pilota romano dal quale si era separata poco prima della partenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Occasione per gettare una dose ulteriore di veleno nei confronti della Atzei, che a Filippo non è mai davvero andata giù, è stata la partecipazione di Nardi all'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, che come da copione si è interessata anche delle sorti dei concorrenti rimasti in gara a L'Isola dei Famosi. Il dj ci è andato giù decisamente pesante, non nascondendo tutta la sua antipatia per l'artista e avanzando anche un'insinuazione che non è sfuggita agli spettatori, rimasti a bocca aperta: "Anche Bianca è arrivata alla fase conclusiva - ha tuonato - e non sappiamo come!". Non certo parole al miele, subito rimbalzate sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

I fan al solito si sono divisi, anche se la maggior parte sembra aver trovato inopportuna l'uscita di Nardi, accusandolo apertamente di "rosicare" e sparare cattiverie gratuite nei confronti della cantante, che da par suo di recente pare ormai abituata a stare nell'occhio del ciclone. Tra i due in passato c'erano anche state voci di un possibile flirt, smentite seccamente a Mattino Cinque dallo stesso Nardi: "Di intimo, non c’è stato niente. Nessun bacio. C'è stato un avvicinamento per quanto riguarda la musica, per il mio lavoro da dj. Alle volte, mi stava troppo addosso e, nello stesso momento, mi sono fatto lusingare dalle sue attenzioni perché fa piacere a chiunque".

