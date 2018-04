Una rottura che aveva fatto clamore, e parecchio, nonostante i giornali l'avessero di fatto ampiamente anticipata con una serie di indiscrezioni uscite nelle settimane precedenti. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, infatti, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di fare un passo indietro, mettendo la parola fine a una storia che pareva destinata a durare per sempre, soprattutto dopo la nascita del piccolo Nathan Falco. I due, invece, sono ormai prossimi a un divorzio che dovrebbe essere ufficializzato nel corso della prossima estate, non vivono più da tempo sotto lo stesso tetto e sono automaticamente finiti al centro di tutte le principali testate di gossip italiane, che non vedono l'ora di avvistare l'uno o l'altra in compagnia di nuove fiamme vere e presunte. Attenzioni che si sono concentrate, ovviamente, soprattutto sull'ex lady Briatore, che appena tornata single aveva infiammato i social mostrando un nuovo look decisamente più giovanile e intorno alla quale i potenziali scoop sono subito piovuti dal cielo. (Continua a leggere dopo la foto)

Tra una voce e l'altra, il primo a individuare con esattezza il nome dell'uomo che aveva preso il posto di Flavio nel cuore di Elisabetta era stato il settimanale Chi, pronto a svelare in anticipo l'arcano. Al fianco della Gregoraci aveva infatti iniziato a gravitare Francesco Bettuzzi, imprenditore con il quale la showgirl pareva essere molto in sintonia. L'uomo è proprietario di un'azienda di cosmetici di cui la stessa Elisabetta è testimonial ed era stato paparazzato in sua compagnia in auto, con i due a tentare di camuffarsi senza successo, facendo subito scattare i primi accostamenti. Un altro avvistamento a Roma aveva spinto molti a dare per scontato il nuovo amore ormai sbocciato. (Continua a leggere dopo le foto)

A confermare la bontà delle voci che voglio Elisabetta di nuovo felice tra le braccia di un altro uomo è di nuovo la testata Chi, diretta da Alfonso Signorini, che questa volta ha pizzicato la Gregoraci in compagnia di Bettuzzi dalle parti di Parigi, dove la neonata coppia si sarebbe concessa qualche giorno di relax lontana dalle luci dei riflettori. Immagini che li mostrano insieme apparentemente sereni e che sono state accolte con entusiasmo dai fan della showgirl, felici di saperla serena in un momento delicato, quello successivo alla fine del suo matrimonio.

“È corsa da lui”. Compleanno senza Briatore per la Gregoraci: l’ha passato così. Festeggiamenti ‘diversi’ quest’anno per Elisabetta, che, figurarsi, è stata subito ‘beccata’ dai paparazzi