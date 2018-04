I figli dei vip dello spettacolo, soprattutto di quelli con la V maiuscola, sono da sempre argomento di discussione continua tra i fan. Impossibile passare inosservati, d'altronde, quando si sfoggiano certi cognomi sulla carta d'identità. E altrettanto difficilissimo trovare una propria strada nel mondo dello spettacolo senza dover fare costantemente i conti con il peso di genitori molto ingombranti, alle volte troppo. Tra chi finisce per rimanere schiacciato dalle aspettative, chi insegue le orme paterne o materne e chi sceglie un basso profilo tentando di respingere telecamere e paparazzi, ogni decisione sembra quella sbagliata agli occhi del popolo della rete. Che invece è rimasto letteralmente a bocca aperta di fronte alla prima uscita in pubblico della giovane Carys, 14 anni appena. E una mamma che non passa certo inosservata, bella e famosissima: sua maestà Catherine Zeta Jones, ancora oggi sex symbol assoluto nonostante le 48 primavere alle spalle. Le due, una al fianco dell'altra, hanno fatto capolino nel corso dell'ultimo evento targato Dolce & Gabbana organizzato a New York. (Continua a leggere dopo la foto)

A colpire i fotografi è soprattutto l'incredibile somiglianza tra la ragazzina e la mamma star, che per l'occasione ha scelto un corsetto accompagnato da pizzi e trasparenze che hanno subito catturato le attenzioni degli obbiettivi. Meno ardita la scelta della piccola Carys, che ha optato per un paio di pantaloni altrettanto scuri e una maglietta del noto marchio italiano di alta moda. Le due sono apparse davvero affiatate, sorridendo senza timore di fronte al pubblico radunato intorno a loro e scherzando continuamente, tenendosi per mano e affrontando praticamente assieme l'intera serata. Il tutto è stato successivamente condiviso sui social dalla stessa Catherine. (Continua a leggere dopo le foto)

La Zeta Jones ha infatti pubblicato alcuni scatti su Instagram spiegando che entrambe erano "eccitatissime per la prima uscita mondana insieme". Gli utenti si sono subito scatenati: "Fantastico, siete due gocce d'acqua" scrive un utente, visibilmente colpito dalle foto. In molti già scommettono su un futuro da attrice anche per Carys, che d'altronde non ha solo una mamma star: il padre è infatti Michael Douglas, con il quale Catherine si è sposata due volte dopo una prima rottura arrivata nel 2013. Un allontanamento che pareva definitivo e che invece si è rivelato come un momento di crisi. I due sono infatti convolati nuovamente a nozze nel 2014.

