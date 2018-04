Mi sa tanto che Elisa Isoardi c'ha preso gusto davvero. La bella giornalista, compagna di Matteo Salvini, in queste ultime settimane si sta trasformando in star assoluta dei social italiani, sfoderando un'ironia che in molti probabilmente non si sarebbero mai aspettati da lei. E rispondendo con risate su risate alle critiche di chi, dopo quelle uscite pubbliche in cui diceva di voler stare in disparte per lasciare le luci della ribalta al leader leghista, la accusavano di sminuire il ruolo della donna mostrandosi asservita e sottomessa. Apriti cielo. La diretta interessata lì per lì si era limitata a rispondere: "Sono quindici anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa, indipendente e realizzata. Quando il tuo fidanzato si sta giocando la partita della vita è normale che gli stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che invece hanno preso in modo pretestuoso e sbagliato". Vedendo però che gli attacchi alla sua persona proseguivano come nulla fosse, eccola rendere pan per focaccia nell'arena per eccellenza, quella virtuale. (Continua a leggere dopo la foto)

Prima, ecco la Isoardi postare un'immagine che la vede intenta a stirare le camice, probabilmente quelle del suo Matteo, accompagnata dalla scritta "Venerdì sera da leoni". Apriti cielo, ovviamente: in tanti hanno subito rincarato la dose, accusandola di trasmettere il modello di una donna ancora legata a un mondo tradizionale e ormai superato, quello che vede il gentil sesso costretto a occuparsi delle faccende di casa mentre gli uomini giocano a fare le star. Non è mancato chi l'ha difesa, per carità. Ma Elisa ancora una volta ha incassato e rilanciato a modo suo. Il suo ultimo post su Instagram recita, per inciso: "Siamo sicuri di conoscere tutto dei piselli?".

Si parla, ovviamente, di cucina. Niente di strano considerando che la Isoardi conduce il programma "Buono a sapersi - A tavola in salute". In tanti però hanno sottolineato la provocazione velata di Elisa, che sembra aver lanciato la sua personale guerra, garbata e sottotono, contro un mondo di apparente perbenismo che non vede l'ora di attaccarla. "Femministe infuriate tra 3,2,1..." commenta non a caso un utente, capendo il gioco sottile della giornalista. Vuoi o non vuoi, la frase è diventata virale in pochi minuti. Di questo passo, l'account della Isoardi potrebbe diventare uno dei più spiati d'Italia.

