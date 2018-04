Un'edizione sanremese davvero da incorniciare, l'ultima, che ha saputo riconciliare finalmente il pubblico italiano con la celebre kermesse musicale dopo tanti di critiche e polemiche e rimesso la musica al centro della scena, come d'altronde era nelle intenzioni del direttore artistico Claudio Baglioni, autore principale del successo. Al suo fianco, perfetta la scelta di Pierfrancesco Favino, che ha saputo rimanere al suo posto per gran parte della manifestazione salvo poi emozionare il pubblico grazie alle sue grandi capacità recitative, e della scatenatissima Michelle Hunziker, star indiscussa dell'edizione 2018 con la sua spontanea simpatica capace di conquistare tutti. Ecco, allora, che rivedere il trio insieme, riunito a cena in un ristorante romano insieme a Mario Orfeo (Direttore Generale Rai), Angelo Teodoli e Claudio Fasulo (direttore e vice di Rai1) ha spinto molti a pensare che possano esserci nuovi, grandi progetti all'orizzonte per la squadra vincente che, da proverbio, non andrebbe cambiata. (Continua a leggere dopo la foto)

Il gruppo era riunito tutto assieme allo stesso tavolo. Con i personaggi già citati c'erano anche Ferdinando Salzano, leader di Friends & Partner (la società che gestisce più della metà degli artisti che si sono esibiti all'Ariston). A pubblicare le foto è stato il Fatto Quotidiano, che ha avanzato il sospetto che Baglioni, Favino e la Hunziker fossero stati riuniti anche per sondare il terreno in vista di progetti futuri da condurre, di nuovo, tutti quanti insieme appassionatamente. Una notizia che ovviamente molti fan sperano sia vera, visti i tantissimi apprezzamenti che i tre sono stati capaci di raccogliere grazie al loro impegno e alle loro grandi capacità professionali. (Continua a leggere dopo le foto)

Che ci sia un nuovo programma all'orizzonte in cui tentare di riproporre la formula vincente? O forse un prezioso quanto clamoroso bis che inizia a prendere piede? Sì perché la fantasia di molti è subito corsa, di nuovo, al palco dell'Ariston, con la suggestione di una conferma in blocco del terzetto ai posti di comando sotto le telecamere anche per il 2019. Una scelta che sarebbe davvero inedita ma che non è affatto da scartare a priori. Ovvio, magari si è trattata soltanto di una cena senza troppi secondi fini. Ma ai fan, a giudicare dalle reazioni sui social, l'idea di rivedere il trio delle meraviglie pare non dispiacere affatto.

Sanremo Young: chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da Antonella Clerici: ecco chi si è portato a casa l’ambito premi