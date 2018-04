Se pensavate che, con l'avvicinarsi del gran finale de L'Isola dei Famosi le polemiche sarebbero finalmente diminuite, sappiate che vi sbagliate di grosso. In particolar modo a proseguire serratissima è quella che ormai può essere considerata una vera e propria guerra in casa Mediaset, con Striscia la Notizia costantemente all'attacco del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con ogni mezzo a disposizione. Le direttive date da Antonio Ricci ai suoi, in questo senso, devo essere state davvero spietate considerando l'impegno con cui il tg satirico continua la sua campagna: prima era stata la volta dell'imbarazzante canna-gate, gestito per la verità non certo nel migliore dei modi dalla bionda presentatrice del programma e dal suo staff e sul quale Striscia ha insistito a lungo, rivelando anche foto e video inediti dell'accaduto. Poi c'erano state le accuse di finzione, con il cibo in particolar modo nel mirino: certe "pesche miracolose" dei concorrenti di questa e altre edizioni erano parse parecchio sospette all'occhio esterno.(Continua a leggere dopo la foto)

Non bastasse, anche le prove stesse che i naufraghi erano chiamati a svolgere erano state definite "sospette", con l'esito finale deciso da un distratto giudice Stefano De Martino che pareva non rispecchiare quanto realmente visto durante le singole gare, un'insinuazione avvalorata anche dall'opinione di un ex di lusso come Vladimir Luxuria. Ora, ecco Striscia sganciare un altro siluro contro l'Isola: nel mirino sempre lui, l'ex marito di Belen Rodriguez e padre del piccolo Santiago, che più di tutti pare ultimamente essere il bersaglio del tg in onda su Canale 5. Niente male, considerando che per Stefano quella in Honduras è la prima vera esperienza da inviato. A parlare è invece Stefano Bettarini. (Continua a leggere dopo le foto)

Intervistato da Valerio Staffelli a Striscia la notizia nella puntata in onda venerdì sera su Canale 5, Bettarini commenta le immagini della prova per "il mejor" tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, con l'evidente scorrettezza della Mancini non sanzionata dall'inviato-giudice De Martino, pur lì a pochi passi. Sarebbe stato giusto rifare la prova - ha spiegato Bettarini - Il giudice può intervenire, bisogna avere autorevolezza e bisogna avere la personalità per poterlo fare". Forse però, insinua, non si è trattato di un semplice errore: "Magari gli può essere stato detto qualcosa dalla regia, perché comunque lui è in collegamento con l'autore, con il capo progetto...".