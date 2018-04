Un ritorno particolarmente atteso, quello della storica trasmissione Mediaset Amici, talent show capace già in passato di sfornare future celebrità dello spettacolo e della musica italiana e che vedremo nuovamente in onda sabato sera, ovviamente su Canale 5. Con, però, delle novità non da poco, che hanno già fatto discutere nelle settimane precedenti alla messa in onda. Innanzitutto sul fronte della direzione artistica, che ha subito notevoli cambiamenti: al posto della vecchia guardia ecco infatti arrivare i volti nuovi dei vari Heather Parisi, Simona Ventura, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Giulia Michielini e Marco Bocci. Tutti personaggi particolarmente attesi alla prova delle telecamere, con gli appassionati che non vedono già l'ora di vedere entrare il programma nel vivo. Le novità, però, non si fermano qui. La principale modifica al format, infatti, è la scelta della diretta, senza più registrare le puntate. Una mossa della quale in queste ore ha parlato la stessa Maria De Filippi, volto storico da sempre associato con la trasmissione di successo e che ha così commentato la decisione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Torniamo alla diretta - ha spiegato la De Filippi - anche perché abbiamo una scenografia più semplice. Le scenografie di Giuliano erano più complesse, teatrali, e io dovevo consentirgli di lavorare con calma e serenità, per questo le puntate erano registrate". In mezzo a tante novità attese, però, c'è un dettaglio che a Maria non riesce proprio ad andare giù, con la presentatrice che non ha mancato di ribadirlo anche nelle scorse ore, rivelando tutta la sua delusione e il timore che la scelta possa rivelarsi penalizzante per lo stesso Amici: la collocazione nel palinsesto, che costringerà la De Filippi e i suoi collaboratori a fare i conti con un'agguerrita concorrenza. (Continua a leggere dopo le foto)

"Non vorrei andare in onda al sabato sera - si è sfogata la De Filippi, con l'amaro in bocca - ma l'azienda vuole così. Se dovessi scegliere un giorno per Amici, sarebbe nel corso della settimana. E difatti sono quattro anni che chiedo una collocazione diversa". Mediaset ha così deciso di schierare Maria e i suoi ragazzi contro uno dei programmi di punta della concorrenza, quel Ballando con le Stelle condotto dall'infaticabile Milly Carlucci che continua a macinare ascolti su ascolti. Riuscirà Amici a dargli filo da torcere? Fra pochi giorni la prima sentenza.

“Uomo di me***!”. Uomini e Donne, scoppia la bomba al trono over. Rissa sfiorata in studio davanti a Maria De Filippi. Stavolta la pietra dello scandalo è un insospettabile