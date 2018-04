Non è ancora iniziato ma, come da tradizione nel mondo dei reality show nostrani, sta già facendo discutere parecchio il Grande Fratello, l'unico e originale, ribattezzato Nip in contrapposizione a quello Vip che vede invece in gara personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La più attesa è lei, Barbara D'Urso, di nuovo al timone del programma che prenderà il via il prossimo 17 aprile e che continua a tenere banco sui social, con indiscrezioni in serie sui possibili protagonisti che vedremo in onda su Canale 5. Ultimo in ordine cronologico, un nome che gli spettatori del piccolo schermo italiano conoscono bene, anzi benissimo: quello di Antonella Mosetti. La showgirl romana potrebbe infatti, come riportato in queste ore da Gossip e Tv, entrare nel cast nel ruolo di opinionista di questa edizione 2018. A fornire preziosi indizi in questo senso è stata la diretta interessata, che tramite Instagram ha pubblicato una sua foto con la scritta, decisamente esplicita, "opinionista del Grande Fratello". Un messaggio per nulla criptato e che non poteva ovviamente sfuggire ai follower. (Continua a leggere dopo la foto)

Non è chiaro se alla Mosetti sia arrivata soltanto una proposta in questo senso o se si tratta già di una vera e propria ufficialità, con i fan dubbiosi e non ancora sicuri. Di certo il nome dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip è tutto nuovo, visto che fin qui si era parlato di ben altre personalità dello spettacolo italiano in lizza per il ruolo. La lista di vip candidati alla posizione di opinionista erano infatti, stando alle riviste di gossip, Vladimir Luxuria, Cristiano Malgioglio, Platinette e Mara Maionchi. Di questi, Malgioglio avea già smentito la sua partecipazione sui social network a causa degli impegni musicali già in cantiere da tempo. (Continua a leggere dopo le foto)

In attesa di capire se Antonella Mosetti sarà davvero un'opinionista del Grande Fratello, notizia sulla quale gli utenti già dibattono in maniera piuttosto accanita, il settimanale Spy ha annunciato i primi quattro concorrenti del cast. Si tratta di volti già noti al grande pubblico, o meglio a chi segue regolarmente i programmi di Barbara d'Urso e delle reti Mediaset. Si tratta di Michael Terlizzi (figlio di Franco, ex naufrago dell'Isola dei Famosi), Luigi Favoloso (fidanzato di Nina Moric), Matteo Gentili (ex fidanzato di Paola Di Benedetto, nuova fiamma di Francesco Monte) e Lucia Bramieri (nuora del defunto Gino).

