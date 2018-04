Ne hanno parlato un po' tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell'argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell'Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d'altronde, rimanere indifferenti di fronte all'improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell'attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell'edizione 2018 del programma condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi. Franco Terlizzi, dopo tante indiscrezioni che si sono susseguite sui giornali, ha scelto di parlare in prima persona dell'accaduto, rivelando la verità dietro le sue condizioni di salute al settimanale Spy: "Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore. Ho avuto un crollo, fisico e mentale" ha infatti spiegato l'ormai ex concorrente, che si è visto costretto al forfait dopo una serie di accesissime liti con i compagni di avventura, al punto da spingere molti a credere che proprio le discussioni fossero alla base della scelta di tornare in Italia lasciando l'Honduras. (Continua a leggere dopo la foto)

"Forse ho voluto dimagrire troppo - ha proseguito Terlizzi nella sua spiegazione sulle pagine della testata - Ero quello che mangiava meno di tutti. Ho perso trenta chili: quando mi hanno pesato prima di partire il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti. Ripeto, ero quello che mangiava meno di tutti. Forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto. In questo programma le privazioni sono tante e può crollare anche una roccia come me". Franco ha poi spiegato che continuerà a seguire da spettatore le peripezie degli altri naufraghi, facendo il tifo dal divano di casa come tanti altri italiani. (Continua a leggere dopo le foto)

I suoi preferiti per un'eventuale vittoria finale? Terlizzi vorrebbe che vincessero Nino Formica o Alessia Mancini ("Tifo per Nino Formicola, una persona autentica e sincera, e anche per Alessia Mancini, perché è stata coerente dall'inizio alla fine"), mentre non ha un buon giudizio né su Jonathan né su Bianca: "Jonathan e Bianca invece sono le persone più false che abbia incontrato in vita mia. Jonathan il giorno prima delle nomination veniva da me e mi diceva che avevo lo sguardo dolce, gli occhi pieni di umanità. Poi, quando l'ho nominato mi ha detto che non sono un uomo".

