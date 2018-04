È un po' di tempo che Aldo, Giovanni e Giacomo sono spariti dalle scene. Anzi, è un bel po' di tempo in verità. Per questo motivo, già l'estate scorsa, si era fatta avanti con insistenza la voce che gli attori e comici avessero litigato pesantemente e che, di conseguenza, il noto trio fosse a un passo dall'addio. Oggi, mesi dopo, tutta la verità raccontata da Giovanni. Era stata Novella 2000 a lanciare la bomba ad agosto: "Il trio più famoso d'Italia sta per scoppiare. Aldo, Giovanni e Giacomo sarebbero ai ferri corti e tra loro il feeling non è più quello che li ha fatti diventare i comici più seguiti degli ultimi 30 anni". Poi il Corriere della Sera aveva aggiunto che lo strappo sembrava davvero inevitabile, tanto che Aldo "insieme con la moglie Silvana Fallisi, sta già lavorando da qualche tempo a un progetto suo, la sceneggiatura (già consegnata ai produttori) di un film che sancirebbe il suo debutto alla regia in solitaria, slegato dunque dagli altri due compagni". E, sempre il Corriere, svelava che la moglie di Aldo stava giocando un ruolo importante sulle scelte del marito. (Continua dopo la foto)

"Silvana – gli addetti ai livori l'hanno già soprannominata la Yoko Ono del trio – fa a suo modo parte della squadra dai tempi di Chiedimi se sono felice e condivide, se non spinge, i propositi di libertà del marito", aggiungeva il Corriere. Sono passati mesi da questi rumor e, veri o non veri, Aldo, Giovanni e Giacomo non sono tornati in tv o al cinema. Adesso, però, è Giacomo Sterzi a rispondere ai fan e a illuminarli su questo presunto litigio su cui si rumoreggia da tempo. Intervistato dal settimanale Oggi, non solo l'attore ha smentito questa voce, ma ha anche aggiunto che presto un nuovo film dovrebbe riportare il trio sul grande schermo.

"Abbiamo deciso di prenderci un anno e mezzo-due dove ognuno fa un po' quello che vuole […] due anni sabbatici e poi si ritorna in pista", ha confidato alla rivista Giovanni. Nessun litigio, quindi? "Non ci sono state rotture tra noi, ha ribadito il comico - L'amicizia è rimasta c'è solo stata una pausa lavorativa fisiologica. Tutto qui". Nella stessa intervista, Giovanni anticipa poi un nuovo film tra i progetti futuri del trio: "Dovrebbe uscire per febbraio 2020. Ma non abbiamo scritto ancora niente". Nessuna rottura e un nuovo film insieme: dalle parole di Giovanni sembra essere tornato tutto al suo posto. E i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo possono finalmente tirare un bel sospiro di sollievo.

"Quei due non si sopportano più". Cosa sta succedendo a uno dei trii più famosi e longevi della televisione italiana? Aria di crisi tra Aldo, Giovanni e Giacomo. A svelare gli altarini, ovviamente, ci hanno pensato i soliti beninformati. Che peccato!