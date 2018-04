Una storia d'amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall'arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a scegliere di allontanarsi dopo tutto quel tempo uno accanto all'altra. I diretti interessati, dal canto loro, erano rimasti sempre sul vago, senza mai specificare davvero quali fossero i motivi dietro quella decisione. Ora, passato lo stupore iniziale per l'annuncio, ecco che la coppia più famosa del piccolo schermo italiano ha invece deciso di fare dei passi avanti in questo senso, svelando i retroscena dell'accaduto. Intervistata dal settimanale Di Più, è stata proprio la storica opinionista di Uomini e Donne a tornare sull'argomento, aggiungendo dettagli utili a ricostruire almeno in parte la fine della relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

"Dopo tanti tira e molla, momenti di alti e di bassi e periodi di riflessione mi sono separata consensualmente da mio marito - ha spiegato la Cipollari sulle pagine della testata - abbiamo lottato fino all'ultimo per evitarlo, ma adesso dico a me stessa che probabilmente è stato meglio così perché non potevamo più andare avanti insieme". Ai microfoni di Radiochat è stato invece l'hair stylist a dire la sua, di fatto confermando quanto aveva anticipato nelle ore precedenti la stessa Tina: "Da un po' di tempo le cose non andavano come dovevano. Abbiamo provato a resistere per l'amore dei nostri figli, poi da persone adulte abbiamo preso in considerazione le varie ipotesi".

"Al momento - ha aggiunto Kikò - siamo separati in casa, una soluzione che mi permette fortunatamente di stare vicino ai miei figli". Il 47enne ha comunque poi specificato di essere intenzionato a trasferirsi a breve, ma in un'abitazione non troppo lontana. In questo modo potrà comunque vedere la famiglia senza però mettere a rischio la privacy dell'ex moglie. Nalli ha inoltre anticipato di essere in trattative per partecipare a Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L'Isola dei Famosi sulle cui spiagge potrebbe sbarcare nei prossimi mesi.

