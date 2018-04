Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l'Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si è trovata a fare i conti con un brutto infortunio documentato dalla stessa cantante sui social network. Tutto è successo mentre l'autrice di canzoni indimenticabili come Grazie e America si stava esibendo a Genova, una delle tappe del suo tour Fenomenale partito da poco e che la vede impegnata nelle principali città italiane affiancata da una formazione d'eccezione che comprende Davide Tagliapietra Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre stava cantando nella cornice dell'RDS Stadium Gianna Nannini è infatti stata vittima di una caduta dopo circa un'ora di show e non è più riuscita a rialzarsi: il concerto, tra gli applausi dei fan, è stato interrotto, e la Nannini ha raccontato sui suoi profili social quanto è avvenuto. Gianna è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo: la diagnosi iniziale era una sospetta frattura alla caviglia, ma la Nannini su Facebook e Twitter ha parlato di "un grosso problema al ginocchio". Si attendono ora nuove informazioni nelle prossime ore sulle condizioni di salute dell'artista, con il rischio che vengano annullate o rinviate altre tappe del tour che prometteva già numeri da record. (Continua a leggere dopo le foto)

La Nannini sembra però intenzionata a proseguire, anche se sarà probabilmente un po' limitata nella sua performance: "Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine - ha scritto - ci vediamo domani a Montichiari e... tutti seduti!" ha infatti scritto la cantante, rassicurando così i fan che già hanno acquistato i biglietti sulla sua voglia di portare comunque a termine il tour nonostante il brutto incidente. In tanti hanno inondato l'account di Gianna con messaggi in cui augurano alla loro beniamina una pronta guarigione.

