Una foto che ha fatto il giro del mondo e che ha spaventato non poco i fan, quella che la mostra visibilmente provata e in sedia a rotelle, spinta da dietro. A guardare l'immagine che in queste ore sta circolando sui social è davvero impossibile d'altronde riconoscere il soggetto, un volto molto molto noto del piccolo schermo italiano. Quella che vedete al centro dell'obiettivo è infatti Brigitte Nielsen, che in tanti ricorderanno ancora come icona di bellezza degli anni Ottanta e poi anche attrice nei successivi Novanta, prima di passare dal Duemila in poi al mondo dei sempre seguitissimi reality show. Il suo nome in passato era stato associato anche all'Isola dei Famosi ma alla fine la partecipazione era saltata a pochi giorni dall'inizio. Oggi, eccola in quegli scatti decisamente preoccupanti insieme ai suoi amati cani mentre arriva all'aeroporto di Philadelphia. L'ex modella danese, naturalizzata italiana, ha oggi 64 anni ed è stata pizzicata dai paparazzi in sedia a rotelle con cappello rosa, berretto grigio in testa, occhialoni da sole a coprire un volto che appare stanco, spinta da una donna di colore verso il suo suv.

Subito è ovviamente scattata la domanda in rete: cosa sarà successo alla statuaria Brigitte, che in passato aveva fatto sognare milioni di uomini con le sue gambe chilometriche e le scollature generose? La Nielsen era stata tra l'altro scoperta da Dino De Laurentiis, che le aveva voluto ritagliare un ruolo in Yado al fianco di quello che negli anni successivi sarebbe diventato il governatore della California Arnold Schwarzenegger. Tra le sue esperienze anche la presentazione del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, con Milly Carlucci e Alba Parietti.

Di recente la Nielsen aveva lasciato l'Italia per la Germania, dove ha sposato il suo quarto marito. Il suo viaggio negli Stati Uniti pare legato a una piccola parte nel film Creed II, al fianco di un altro precedente consorte, il più famoso di tutti: Sylvester Stallone. I due sono stati sposati tra il 1985 e il 1987. Sulle condizioni di salute di Brigitte resta invece il mistero. In molti sperano si tratti solo di stanchezza, anche se non manca chi, visibilmente preoccupato, non teme che possa trattarsi di qualcosa di più grave. Probabile che nelle prossime ore ci saranno nuove informazioni in merito.

Brigitte Nielsen: età, peso e altezza, vita privata, carriera e delusioni. Tutto quello che c’è da sapere sulla danese più famosa del mondo e suoi suoi mariti vip