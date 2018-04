Una notizia che ha colpito davvero al cuore l'Italia, quella della scomparsa di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare all'improvviso a causa di una brutta malattia contro la quale era in lotta da tempo ma che alla fine non gli ha dato scampo, dopo quel malore nei mesi precedenti alla morte che era suonato come un brutto campanello d'allarme e che aveva spaventato i fan. Tantissimi gli amici, i parenti, i colleghi e i semplici spettatori che hanno voluto tributare un omaggio a uno dei presentatori più discreti, eleganti e simpatici della televisione italiana, una figura che ha lasciato alle sue spalle un grande vuoto. Proprio in queste ore Carlo Conti, tornando alla conduzione de L'Eredità, non ha potuto fare a meno di commuoversi nel ricordarlo. E negli istanti successivi è stata un'altra persona molto importante nella vita di Frizzi a parlare, dedicando alla sua memoria parole molto dolci e sincere. Si tratta di Rita Dalla Chiesa, ex moglie di Fabrizio e a sua volta volto molto amato dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

"Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella. Loro due erano l’amore di Fabrizio". Queste sono state le parole piene di affetto di Rita Dalla Chiesa che, a poco più di una settimana dalla scomparsa, ha voluto ricordare l'ex marito Fabrizio Frizzi e spendere ancora una volta parole per lui, stavolta allargando il discorso anche al rapporto che lei aveva con il nuovo mondo di Frizzi, quello che si era creato dopo la loro separazione. Tra Frizzi e la Dalla Chiesa non è d'altronde un mistero che i rapporti fossero molto distesi soprattutto in questi ultimi anni. (Continua a leggere dopo le foto)

A dare la notizia dell'accaduto è la testata Vanity Fair, che ha riportato le parole della stessa Dalla Chiesa in merito. Come riportato dal sito del settimanale, parlando della moglie di Fabrizio, Carlotta Mantovan e della figlioletta Stella, Rita avrebbe scritto sui social: "Oggi siamo tutti una famiglia". I due, che erano stati una coppia molto amata e seguita del panorama italiano, erano convolati a nozze nel 1992, a coronamento di una storia durata dieci anni. Il divorzio nel 1998 non li aveva però allontanati e tra loro era rimasto un grandissimo affetto e una stima reciproca.

“Credetemi, non vorrei…”. L’Eredità, prima puntata senza Fabrizio Frizzi. Un commosso Carlo Conti, occhi lucidi e chiavi in mano, torna in tv e ‘prende’ il comando della trasmissione di Rai 1 (video)