Cosa è successo davvero all'Isola dei Famosi tra Franco Terlizzi e gli altri naufraghi? E perché l'ex pugile ha deciso all'improvviso di abbandonare il reality show, a poche settimane dalla finale, lasciandosi così definitivamente alle spalle l'Honduras? Sono questi i temi sui quali sicuramente verteranno le prossime puntate del programma condotto da Alessia Marcuzzi, con i fan ancora abbastanza spiazzati dopo l'annuncio, dato ufficialmente dalla produzione, dell'addio del naufrago. Il motivo del suo gesto non è ancora stato comunicato e i dubbi restano quindi nell'etere, con appassionati e giornalisti a ipotizzare un po' di tutto in queste ore: dal malore all'espulsione decisa a tavolino per le sue troppe intemperanze fino alla lite con altri compagni di avventura. Stando a quanto emerso dagli ultimi video pubblicati dalla stessa Mediaset, che mostrano il concorrente ancora insieme agli altri, proprio una di queste due ultime sembra essere la versione più probabile. Franco, infatti, è stato protagonista di un acceso diverbio con altri naufraghi: Jonathan, Bianca e Amaurys. Con quest'ultimo, nonostante qualche parola di troppo, c'è poi stato un chiarimento. Ma sono gli altri due, secondo l'ex pugile, ad essersi alleati per farlo fuori.

Senza troppi giri di parole Franco ha infatti parlato della situazione che si era venuta a creare prima con lo stesso Amaurys, poi con Rosa e Francesca che lo avevano raggiunto per portargli da mangiare e infine con Gaspare. A tutti ha ribadito più o meno lo stesso concetto: si dispiace per la brutta reazione avuta nei confronti dei compagni di reality ma, nonostante il dispiacere per qualche parola di troppo, ritiene Bianca e Jonathan "falsi", alleati per screditarlo e farlo fuori dal gioco. Terlizzi se l'è presa in particolare con il vincitore del Grande Fratello, definendolo senza giri di parole "il re dei bugiardi".

Bianca sembrava essersela presa in particolar modo per una parola che Franco le avrebbe detto. L'ex pugile da par suo ha negato di aver usato l'espressione in questione, al momento ancora ignota, dicendosi pronto a chiedere scusa per aver comunque usato un linguaggio fuori luogo ma ribadendo la sua idea: la Atzei è una bugiarda. Nervi tesissimi, insomma, con chiarimenti che non vogliono saperne di arrivare escludendo quello tra lo stesso Terlizzi e Amaurys, pronto a tendere una mano. Le ipotesi a questo punto paiono due: che Franco abbia abbandonato perché frustrato dalla situazione o che si sia deciso di farlo fuori per delle parole di troppo rivolto alla cantante.

