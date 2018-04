Se c'è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L'Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L'ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all'apparizione a tempo determinato di Valeria Marini tra le palme dell'Honduras, è stato l'addio anticipato di Franco Terlizzi, rimasto nella rosa dei naufraghi ancora in gara a giocarsi la finale dopo tante eliminazioni decise dal televoto e che a gran sorpresa ha dato il forfait definitivo alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Ad annunciarlo era stata la produzione del reality show, con un comunicato ufficiale dove senza troppi giri di parole si comunicava al pubblico la decisione: "L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos Il rientro in Palapa delle due 'sospese' Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca". (Continua a leggere dopo la foto)

In attesa di saperne di più nel corso del prossimo appuntamento televisivo con la trasmissione Mediaset, subito hanno iniziato a fioccare in rete voci e ipotesi di ogni tipo per spiegare la scelta di Franco, che a quanto pare avrebbe deciso di sua spontanea volontà di fare un passo indietro e rinunciare a giocarsi la finale. La prima, quella subito rimbalzata su tutti i siti, era legata a un feroce litigio avuto con Jonathan e Amaurys Perez. Una lite furibonda che lo avrebbe spinto a cercare la sua tranquillità lontano da spiagge e capanne. Poi è arrivata una seconda indiscrezione, quella sulle condizioni di salute di Franco. (Continua a leggere dopo le foto)

Alcuni siti hanno infatti iniziato a riportare la notizia che dietro l'addio potesse esserci un malore che lo avrebbe spinto a non rischiare oltre, abbandonando l'Honduras. Infine, come riportato da Libero Quotidiano, ecco la terza possibile ipotesi che ha preso piede: "Franco potrebbe essere stato squalificato da Canale 5". Secondo i rumors riportati dalla testata, infatti, Mediaset e la produzione ne avrebbero avute le tasche piene delle sue sfuriate e di alcuni atteggiamenti considerati incompatibili con il programma. Comunicazioni ufficiali in questo senso non sono ancora però arrivate e per avere chiarezza servirà ancora un po' di pazienza.

“Fanno a botte!”. Isola dei Famosi: tensione alle stelle. Sono giorni che Franco Terlizzi litiga con tutti, ma questa volta ha provocato ‘quello sbagliato’. Amaurys non l’ha presa bene e quello che è successo ha fatto tremare l’Honduras