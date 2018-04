Tempi duri per chi è abituato al riserbo sulla propria privacy questi ultimi, dove andare in tv e parlare di aspetti anche privatissimi della propria vita pare diventato una sorta di sport nazionale. Ultimo in ordine cronologico a esibirsi nella singolare disciplina, ben diversa da quella in cui solitamente lo vediamo gareggiare, è stato Massimiliano Rosolino, ex nuotatore napoletano che è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In, per la precisione prendendo parte alla rubrica "Che uomo sei?". L'atleta, che oggi ha 39 anni e quest'estate entrerà ufficialmente negli "anta", non si è certo nascosto di fronte alle domande di Cristina Parodi, sottoponendosi ai quesiti della conduttrice e degli opinionisti e parlando anche e soprattutto del rapporto con Natalia Titova, la sua compagna e madre delle due figlie. "Natalia è molto rigida, la ribattezzerei Frozen per quanto sa essere gelida, ma le nostre figlie hanno ripreso da me l'esuberanza partenopea - ha raccontato Rosolino - una volta ero un disastro, crescendo ho imparato a far capire a una donna il mio interesse". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho vissuto malissimo due importanti storie finite male - ha poi specificato Rosolino parlando della sua vita privata e e delle precedenti relazioni - le circostanze possono abbatterti. Sesso prima di una gara? Assolutamente sì, secondo me dà carica e energia, anche se dentro il Villaggio Olimpico, nelle ore della gara, pensi a tutto tranne che a quello...". Un dettaglio decisamente non banale, ennesimo contributo buono per accendere un dibattito, quello sulla vita sotto le lenzuola degli atleti prima e dopo gli appuntamenti decisivi della loro carriera agonistica, che è antico quanto lo sport stesso. Molti utenti hanno apprezzato in rete la franchezza di Rosolino nell'affrontare l'argomento. (Continua a leggere dopo le foto)

A quel punto è stato il momento della votazione finale, quella utile a esprimere un giudizio sull'ospite di turno. Sulla base delle risposte fornite nel corso del botta e risposta, il pubblico femminile in studio ha espresso il suo giudizio su Massimiliano: "meglio averlo come marito, come amante o come amico?" La maggioranza delle donne lo ha scelto come amico, soprattutto grazie alla sua simpatia, il 24% lo vorrebbe come marito e il 30% come amante. "Be', è buono il 30%, anche perché non sono più il ghepardo di una volta" ha scherzato un impagabile Rosolino, apparso più divertito che mai.

