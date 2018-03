Se i colpi di scena sono il vostro pane quotidiano, questa edizione dell'Isola dei Famosi non può certo avervi deluso. Tra accuse, polemiche, ritiri e insulti di ogni tipo, l'edizione 2018 del reality è stata davvero travagliata, mettendo spesso (quasi sempre, a dirla tutta) in secondo piano le dinamiche del gioco in sé in favore di tensioni di ogni tipo. Dall'ormai celeberrimo "canna-gate", che ha portato all'addio dell'attesissimo Francesco Monte, fino alle accuse di omofobia, passando per parolacce e imprecazioni volate qua e là, scandali a luci rosse di cui non sono ancora noti i protagonisti e via e via, in un turbinio senza fine. Se pensavate che l'avvicinarsi della conclusione del gioco avesse segnato anche il ritorno a dinamiche più lineari, sappiate che però vi sbagliavate di grosso: ecco infatti arrivare la notizia a sorpresa che uno dei naufraghi attesi al rush finale, Franco Terlizzi, è stato costretto ad abbandonare in anticipo il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Ad annunciarlo è stata proprio la produzione del programma tramite il sito ufficiale. (Continua a leggere dopo la foto)

"L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco - scrive la produzione dell'Isola - La tranquillità non abita su Cayos Cochinos. Il rientro in Palapa delle due 'sospese' Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono stati protagonisti di duri scontri, con accuse tra Jonathan, Franco, Amaurys e Bianca. Ora il volere dell’Isola torna ad abbattersi sui naufraghi e un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre l'Isola dei Famosi". (Continua a leggere dopo le foto)

Ancora non sono stati resi però noti i motivi della scelta: possibile che la produzione stessa tenti di tenere nascosti i motivi fino alla prossima puntata, così da creare attenzione. In rete qualcuno ipotizza che dietro l'abbandono dell'ex pugile possa esserci il duro scontro prima con Jonathan poi con Amaurys, altri insinuano invece che possano essere motivi di salute ad averlo portato all'addio. Quello che è certo è che Terlizzi non è più un concorrente del programma. "Per avere ulteriori aggiornamenti e per scoprire le ragioni che hanno portato l'ex pugile e personal trainer dei vip ad accogliere questa decisione continuate a seguire tutti gli appuntamenti con l'Isola da lunedì".

