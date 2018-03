Di possibili flirt in questi ultimi mesi gliene sono stati attribuiti di tutti i colori. Difficile, d'altronde, che i giornalisti che si occupano di gossip non si lascino prendere la mano quando di mezzo c'è lui, il sempre bellissimo Leonardo DiCaprio, riuscito finalmente a conquistare quell'Oscar che gli era sempre mancato e ora alla ricerca di una donna che torni a fargli battere il cuore. Lui, d'altronde, c'aveva messo decisamente del suo, lasciandosi immortalare di volta in volta con misteriose accompagnatrici, tutte subito additate come fidanzate e poi scomparse nel nulla. Ora, però, le cose paiono essersi fatte davvero serie. Stando a quanto si legge sulle testate americane, infatti, il buon Leo (43 anni) ha scelto la sua nuova dama: Camila Marrone, 21 anni il prossimo giugno, top model che punta al cinema. La conferma è arrivata mercoledì scorso, quando i due sono stati pizzicati durante una colazione romantica al ristorante Gesso di West Hollywood, in California. La ventenne è stata avvistata a baciare dolcemente l'attore sulla spalle, mentre si dirigevano verso la loro auto. Mano nella mano, entrambi vestiti in modo molto casual, i due sono apparsi complici e affiatati, come già alcuni rumors li davano da alcune settimane. (Continua a leggere dopo la foto)

Come accennato, Camila è un'indossatrice di successo che però ambisce a diventare una stella del cinema. È figlia della compagna di Al Pacino, l'attrice Lucila Solá, che l'ha avuta giovanissima in una precedente relazione con l'attore e modello Maximo Morrone. Per il cinema ha già recitato in Bukowski di James Franco e in Death Wish, con Bruce Willis. Chissà che la frequentazione con l'attore premio Oscar non le porti ancora più fortuna, facendo da trampolino per una carriera sul grande schermo che a questo punto potrebbe anche decollare, considerando anche la tentazione per Leonardo di passare dietro la macchina da presa. (Continua a leggere dopo la foto)

Quanto a lui, DiCaprio sembra aver chiaro il tipo di donna ideale per lui: tutte le ultime fiamme erano infatti giovani, dal fisico mozzafiato e nella maggior parte dei casi bionde. Non resta che aspettare ora qualche settimana per capire se si tratterà dell'ennesimo amore passeggero o di qualcosa di serio. I tanti fan che continuano intanto a sperare in un improvviso amore con Kate Winslet, amica storica di Leo e compagnia dell'indimenticabile Titanic, forse stavolta dovranno davvero mettersi l'anima in pace.

Da quando Kate Winslet ha recitato in Titanic, tutti hanno sempre detto che quella con Leonardo DiCaprio non è solo una semplice amicizia. Ma l’attrice ha avuto invece una vita intensa. Ecco i suoi mariti