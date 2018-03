Facciamo i seri. È davvero Britney Spears? O è una vecchia foto di Britney Spears? Vecchia di almeno vent'anni, poi. Ombelico (con piercing) in primo piano, ventre piattissimo e viso liscio e perfetto come quello di una ragazzina: non stiamo sognando, è proprio l'indimenticabile popstar di 'Baby one more time' la bionda mozzafiato in posa per il nuovo spot di Kenzo. Bè, tutto si può dire tranne che dimostri quei 36 anni (quasi 37) che invece segnala l'anagrafe, quell'impertinente. L'età è quella. Mica agée, per carità, ma nemmeno 'freschissima'. Sommate due figli, un matrimonio burrascoso finito male, periodi bui fatti di eccessi (anche sulla bilancia) e trascuratezza generale. E invece ecco che la ritroviamo con lo stesso fisico mozzafiato che faceva letteralmente sbavare i ragazzini alla vista dei suoi videoclip sexy. Ragazzini che per la cronaca oggi sono suoi coetanei o giù di lì. La Spears è il volto della Collezione Memento N°2 di Kenzo, una linea dedicata all'americanissimo denim e che celebra anche l'esordio in passerella della linea jeans a Parigi nel lontano 1986, qualche anno prima che esplodesse il fenomeno Britney. Che è pop al punto giusto, oltre che bellissima, nelle foto della campagna. (Continua dopo la foto)

Gli scatti di questa super Britney, che sembra tornata indietro di parecchio negli anni, sono stati realizzati da Peter Lindbergh, noto fotografo che ha immortalato la star tra le strade di Los Angeles. La collezione, che è stata lanciata sul sito e nei punti vendita Kenzo lo scorso 21 marzo, è un inno all'american dream e sembra già destinata ad avere un grande successo. Anche Britney stessa con questi scatti pazzeschi si è presa una bella rivincita con chi la dava per 'finita' da tempo. Ma c'è un 'ma'. Queste foto hanno anche scatenato l'ironia dei social. Molti utenti della rete, abbagliati dal fisico mozzafiato che sfoggia la cantante, hanno sentito subito puzza di Photoshop. (Continua dopo le foto)

Non è la prima volta che la diva viene accusata di fare ricorso pesante a Photoshop per cancellare i segni dell’età e regalarsi un fisico da pin-up come ai tempi del suo esordio, avvenuto con il lancio di 'Baby one more time', singolo uscito nell'ormai lontano 1999. Da allora sono passati quasi 20 anni e Britney, secondo i suoi detrattori, non riuscirebbe ad accettare l'inesorabile avanzare del tempo. Anche lei stessa, d'altronde, ha più volte affrontato l'argomento Photoshop: "Ormai con i computer si può fare di tutto per far apparire la gente come si vuole – aveva detto a On Air With Ryan Seacrest - Per questo prima di fare un servizio fotografico sono tranquilla: potrei anche mangiare sei pezzi di pizza prima di mettermi in posa, perché un fotografo saprebbe come fare per nasconderli". Bè, ma forse è meglio non esagerare, no?

