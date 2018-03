Il momento è arrivato e non poteva accadere in un momento migliore. Una splendida giornata di primavera ha dato il benvenuto alla seconda figlia di Annalisa Minetti. A dare l’annuncio del lieto evento è stata una madrina d’eccezione: Barbara D’Urso. La conduttrice ha rivelato poco fa, attraverso il suo profilo Instagram, che la splendida cantante ha messo al mondo la piccola Elena Francesca. Sempre Carmelita ha fornito le informazioni riguardanti la bimba che persa 3 chili e 200 grammi. Il post di Barbara ha fatto il pieno di like e commenti e in tantissimi fan sono accorsi virtualmente per fare i loro auguri alle neo mamma bis. La D’Urso è molto vicina alla Minetti, infatti l’atleta paralimpica in più occasioni è stata ospite delle sue trasmissioni per parlare della sua carriera, ma anche di momenti difficili. Ultimamente però in un’ospitata a Domenica Live Annalisa si era detta felicissima, infatti in base alle ultime ecografie aveva constatato che la sua piccolina godeva di ottima salute. Inoltre l’artista cieca aveva anche fatto sapere di essere riuscita a vedere il volto della sua bambina attraverso una stampa in 3D dell’ecografia. E grazie al senso del tatto Annalisa aveva potuto avere questa grande occasione. (continua dopo la foto)

“Auguri ad Annalisa Minetti che stamattina alle 11.45 è diventata mamma di Elena Francesca! 3 kg e 200 grammi! Grazie Annalisa per aver condiviso con tutti noi questa gioia! Auguriiiii!!”. Queste le parole che Barbara D’Urso ha condiviso poco fa da sui social. La conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla Minetti nello studio di Domenica Live. La possibilità che la bambina potesse nascere con la stessa malattia genetica della Minetti è stato un po’ il pensiero di tutti. Ma la stessa Annalisa ha dichiarato che è scongiurato il fatto che Elena Francesca possa contrarre la sua patologia. Grazie ad un test, la cantautrice ha avuto l’opportunità di avere questa conferma. (continua dopo le foto)





Annalisa è una donna molto forte e determinata. Nella sua vita ha dovuto affrontare molte prove, la perdita della vista però non l’ha mai arrestata e ogni sfida in cui si è cimentata l’ha sempre vista vittoriosa. Ma nonostante la sua forza di carattere, questa gravidanza le ha dato alcune preoccupazioni, legate soprattutto al post parto. Infatti, la cantante non ha mai nascosto la sua grande paura di diventare madre. Infatti, lei stessa si era chiesta: “Come farò a provvedere ad Elena senza vederla. Non saprò mai che volto avrà”. Ma il marito, un ricercatore in Scienze della Riabilitazione, si è messo in moto per trovare varie soluzioni che possano aiutare la Minetti a crescere al meglio la bambina.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma, mamma!”. Santiago e quella foto di Belen… Il figlio della showgirl e di Stefano De Martino si è ritrovato di fronte a una gigantografia “hot” dell’argentina a Milano. La sua reazione è stata incredibile (polemica sul web, ovviamente)