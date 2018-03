Appena è apparsa la notizia, sui social di tutto il mondo, ma soprattutto quelli italiani, è scoppiata la festa: tra ricordi, emozioni e lacrime, tutti hanno esultato: Dawson, Pacey, Joey e Jen di Dawson’s Creek di nuovo insieme! È stato possibile grazie a Entertainment Weekly, che ha riunito gli attori in occasione del ventennale delle serie tv. La prima puntata del telefilm è infatti andata in onda il 20 gennaio 1998. James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams hanno posato per la copertina di aprile. La rivista uscirà con cinque cover diverse: una con tutti i protagonisti e quattro personalizzate con alcuni attori. Hanno preso parte al servizio fotografico pure: Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan). “Negli anni ci siamo frequentati, ma non ci siamo mai ritrovati tutti insieme e non abbastanza a lungo”, ha dichiarato Katie Holmes al settimanale. (Continua a leggere dopo la foto)

Cosa fanno oggi gli attori di Dawson’s Creek? Le due protagoniste femminili – Katie Holmes e Michelle Williams – hanno sicuramente trovato più successo ad Hollywood. In particolare l’interprete di Jen è diventata una vera e propria diva, con all’attivo numerosi film. Qualche nome? 'I Segreti di Brokeback Mountain', 'Shutter Island', 'Marylin' e 'Il grande e potente Oz'. A far notizia anche la sua vita privata: nel 2008 è morto il suo compagno, nonché collega, Heath Ledger, dal quale ha avuto una figlia che attualmente sta crescendo da sola. Pure la vita sentimentale dell’attrice di Joey ha creato parecchio chiacchiericcio... (Continua a leggere dopo le foto)

La Holmes è stata sposata per anni con Tom Cruise, dal quale ha avuto la figlia Suri. Successivamente si è legata ad un altro attore, Jamie Foxx. Sul grande schermo ha invece recitato nel fortunato film 'Batman Begins'. James Van Der Beek e Joshua Jackson hanno proseguito le rispettive carriere sul piccolo schermo. Dopo aver tolto i panni di Dawson Leery, Van Der Beek ha recitato in altri telefilm. Tra i tanti: Ugly Betty, How I Met Your Mother, One Three Hill, The Forgotten, Law&Order, CSI. James ha quattro figli ed è in attesa del quinto. Joshua Jackson è invece diventato il protagonista della serie 'Fringe' e di 'The Affair'. Ha avuto una lunga relazione con la collega Diane Kruger, terminata però nel 2016.

