Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che arriva come un fulmine a ciel sereno. A fare la dichiarazione choc è Andrea Cardella il figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana. La diva dei salotti buoni è morta è morta il 5 gennaio di quest’anno e il marito si è spento poco dopo, il 2 marzo. Dopo il decesso il giovane uomo ha infatti ammesso di non avere soldi e per questo motivo non può rimanere a vivere nella loro casa. In una recente ospitata a Domenica Live Cardella, a distanza di cinque anni dalla sua "adozione", ha ammesso di non averne ancora del tutto compreso il reale motivo. Di fatto, il giovane ha già la sua famiglia naturale ma nonostante questo Carlo e Marina decisero comunque di adottarlo perché, dicevano, grazie al loro cognome avrebbero potuto garantirgli un futuro senza dubbio migliore. Ma a quanto pare le cose stanno diversamente. Proprio Andrea ha infatti ammesso al giornale Nuovo che la sua situazione è molto difficile. Infatti, a distanza di qualche settimana però il ragazzo sta vivendo un vero e proprio dramma. (continua dopo la foto)

“Mi mancano tutti e due – ha detto Cardella al settimanale Nuovo -, ma certamente una donna con la personalità di Marina lascia un vuoto incolmabile. A tenermi compagnia ci sono i suoi tre cani che lei mi ha affidato prima di morire. Ogni angolo di questa casa mi parla di lei e quando il suo cagnolino preferito, Cotoletta, si ferma davanti alla porta chiusa della sua camera, mi si stringe il cuore. Alla mia tristezza si aggiunge ora la prospettiva di dover lasciare la casa in cui abbiamo abitato insieme”. Si tratta di un appartamento troppo grande e Andrea non può permettersi di pagare un affitto così alto: “Per me diventa una necessità. A lungo mi sono dedicato completamente a Carlo e Marina e ora dovrò pensare a trovare un lavoro”.





Ma per Andrea fortunatamente il futuro non appare così negativo. “Per fortuna – ha ammesso - ho qualche prospettiva, ma dovrò cambiare tenore di vita […] Non eredito la pensione di ex parlamentare di Carlo: non spetta ai figli, a meno che non siano disabili”. La cosa tuttavia stupisce un po’ dal momento che il motivo dell’adozione era proprio assicurargli un futuro. In tutto ciò i rapporti con la ‘sorella’ Lucrezia Lante della Rovere non sarebbero per nulla buoni. "Sia ben chiaro – aveva dichiarato Cardella - nessuna invidia e nessuna gelosia, ma Lucrezia, cresciuta con tutti i disagi dei figli unici, non riusciva a vedersi di punto in bianco un fratello”. "Per questo sono stato adottato solamente da Carlo, mentre Marina si limitò a firmare come moglie".

