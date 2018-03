Una lite furibonda, andata in scena quando L'Isola dei Famosi era appena iniziata e subito dopo un momento molto toccante, il ricordo di Fabrizio Frizzi, che ha visto Alessia Marcuzzi parlare al pubblico con voce rotta e Mara Venier crollare in diretta durante l'applauso per il presentatore scomparso, nascondendo la testa tra le mani per non farsi vedere commossa dalle telecamere. Subito dopo, il reality show ha preso il via e gli animi si sono accesi nel giro di pochissimi istanti. Tutto è iniziato dopo un filmato che ha riepilogato a grandi linee quanto accaduto nei giorni precedenti in Honduras, con l'arrivo di Valeria Marini nel ruolo di ospite speciale, che ha poi lasciato il reality, e una serie di incomprensioni avvenute sotto gli occhi delle telecamere. Nel mirino del gruppo soprattutto lui, Simone Barbato, che secondo molti compagni d'avventura sarebbe un attore provetto, sempre pronto a fingere giocando intanto il suo personalissimo gioco nel tentativo di far fuori gli altri. Tra i più infuriati di tutti Amaurys Perez. (Continua a leggere dopo la foto)

Solitamente molto più pacato e meno impulsivo, Amaurys ci è andato giù pesante e in studio, dopo la fine della clip che ha mostrato la rivalità da poco esplosa, ha addirittura rincarato la dose. L'atleta ha infatti preso la parola accusando: "È una persona bugiarda, infame e opportunista. Tutto è nato per una pentola non lavata". La Cipriani lo ha interrotto, sostenendo che stesse dicendo il falso e difendendo Simone. E ha usato una frase che ha scatenato un vero pandemonio: "Tratta male le persone, vorrei vedere se lo facessero con i suoi figli". Apriti cielo: Perez a quel punto non ci ha visto davvero più.

Piccato per quella frase ed evidentemente già parecchio agitato di suo, Amaurys ha infatti iniziato a urlare sotto gli occhi un po' sorpresi degli altri naufraghi e della stessa Marcuzzi, stupita: "Sciacquati la bocca prima di parlare dei miei figli e della mia famiglia, non sei degna". La Cipriani ha cercato di far notare che non voleva offendere nessuno, difendendosi: "Era un esempio, ma lui è pazzo". Il pubblico sui social ha difeso proprio Francesca, sottolineando come in effetti la sua frase fosse inoffensiva. Non lo ha fatto invece Jonathan che aveva discusso con Simone la settimana scorsa: "Ho imparato una cosa: nella vita, basta sedersi e aspettare", con riferimento a una possibile eliminazione di Barbato a risolvere i guai.

