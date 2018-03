Una puntata diversa da tutte le altre, come d'altronde diverse sono state tutte le puntate di tutte le trasmissioni in onda in queste ore, quelle che hanno seguito la terribile notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi, tra i volti più amati della tv italiana. Anche l'Isola dei Famosi ha deciso così di fermarsi un attimo per ricordare lo storico presentatore, salutato da tantissime persone nella sua camera ardente e che sarà seppellito a Bassano Romano. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è iniziato con il solito filmato di riepilogo, con l'arrivo in Honduras di Valeria Marini e alcuni animi che hanno iniziato a scaldarsi anche in vista della parte finale della competizione, evidentemente sempre più serrata. Una volta in studio, però, è arrivato il momento del ricordo e del dolore. Alessia ha infatti preso la parola spiegando di voler rimandare l'inizio vero e proprio dello show. "Una delle persone più gentili ed educate che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita" ha detto la Marcuzzi nel ricordare Frizzi, dedicandogli un pensiero. (Continua a leggere dopo la foto)

Alessia è parsa visibilmente commossa nel parlare del presentatore, mostrando tutti i suoi sentimenti concludendo la frase con un filo di voce. A quel punto è scattato in piedi tutto il pubblico, che ha iniziato ad applaudire forte. Minuti commoventi in cui l'Isola è rimasta sospesa, senza che nessuno accennasse a fermarsi, continuando nello scrosciante ricordo. Le telecamere, in quegli istanti toccanti, sono subito corse a cercare lei, Mara Venier, amica storica di Fabrizio al quale già nelle scorse ore aveva dedicato parole d'amore. Disperata, eccola nascondere per qualche secondo il viso tra le mani, le lacrime a scendere inarrestabili, incoraggiata dagli altri ospiti che l'hanno spronata a farsi forza. (Continua a leggere dopo le foto)

"Scusate" ha singhiozzato la Venier, prima di unirsi a sua volta al commovente applauso che intanto continuava in sottofondo. Alessia Marcuzzi a quel punto le si è avvicinata per manifestarle tutto il suo affetto. Poi, prima di proseguire con il reality show, ha chiesto alla stessa Mara se voleva dedicare un pensiero all'amico scomparso a causa di una brutta malattia, già manifestata con un malore che aveva fatto preoccupare i fan nei mesi precedenti alla sua morte. La Venier, però, ha preferito rimanere in silenzio, scuotendo il capo. Troppa l'emozione, che alla fine l'ha spinta a non prendere la parola.

