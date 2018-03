Ricordate Martina Luciani? Un volto che sicuramente sarà famigliare a tutti quelli che hanno seguito Uomini e Donne nel corso delle passate edizioni, in particolar modo in quella 2006/2007. Lei, ex corteggiatrice dell'epoca, aveva avuto una figlia da una sua altrettanto famosa vecchia fiamma, l'ex calciatore Giorgio Alfieri che aveva preso parte anche al reality show calcistico "Campioni, il Sogno" sotto la guida di mister Ciccio Graziani. Gli occhi dell'attaccante, che si era seduto sul trono più noto d'Italia alla ricerca dell'anima gemella, erano caduti proprio su Martina, con la quale era scoppiato di lì a poco il grande amore. Una bambina, Asia. Poi, purtroppo, la rottura, dopo una serie di alti e bassi, annunciata in via definitiva nel 2014. Oggi, eccola tornare a far parlare di sé annunciando a sorpresa di essere nuovamente in dolce attesa, pronta ad accogliere la cicogna per la seconda volta. Martina, dopo la rottura con Alfieri, ha saputo rimettersi subito in piedi e iniziare una nuova vita sentimentale, trovando quello che ancora oggi è il suo compagno, Patrizio, a breve padre. (Continua a leggere dopo la foto)

Il lieto annuncio è arrivato dallo stesso Patrizio, che per primo ha parlato della dolce attesa di Martina. Lo ha fatto via social: "Non potevo desiderare mamma migliore per mio figlio/a guardando come hai cresciuto Asia. Ti amo" ha scritto l'attuale compagno della Luciani su Facebook. L'uomo è un calciatore e consulente assicurativo, innamoratissimo della sua dolce metà. Il rapporto della coppia dura da un paio d'anni, come si evince sempre dalle parole di Patrizio: "In due anni mi hai sempre dimostrato quanto tieni a me. Adesso sarò io a dimostrarti quanto ti amo". Stando alle prime indiscrezioni, Martina dovrebbe essere incinta già di 4 mesi. (Continua a leggere dopo le foto)

La storia tra Martina e Giorgio Alfieri era stata una delle più note di quell'edizione di Uomini e Donne, anche a causa di una serie di uscite molto sopra le righe che erano rimaste ben impresse nella memoria degli spettatori. Come dimenticare d'altra parte il momento della scelta del tronista, che si fiondò sotto casa della Luciani con un megafono e una limousine per 'rapirla'. Da lì seguì un viaggio mozzafiato prima a Firenze e poi Venezia. Ma come quasi tutti i grandi amori, quello di Giorgio e Martina si è consumato, bruciando tanta passione e rimanendo poi a secco.

